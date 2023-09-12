الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من الغردقة للرئيس السيسي: "كمل مشوارك وإحنا معاك يا ريس"

عصام المصري
عصام المصري

قال عصام المصري، أحد مواطني مدينة الغردقة، إن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة يدخل في قائمة المعجزات التي لم تحدث في مصر على مدار عقود ماضية.

وأكد أن المشروعات التي قدمها الرئيس السيسي لخدمة المواطنين وبناء بنية تحتية قوية بجانب شبكة الطرق العملاقة التي لم تشهدها مصر مثلها مسبقًا، كل هذه الأعمال والمشروعات التي تمت في كل ربوع الوطن ما هي إلا نتيجة لعمل ورؤية لرئيس يؤمن بحق الشعب في التنمية والتطوير والبناء، مشيرًا إلى المدن الجديدة سواء السكنية الاجتماعية أو المدن السياحية الكبرى جعلت من مصر دولة وجمهورية جديدة في كل شيء.

وأضاف لـ"الدستور" أن ما قدمه الرئيس السيسي من مبادرات صحية للمواطنين ساهمت في شفائهم والعلاج المجاني جعل له رصيداً من الحب لدى المصريين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن ما يتم من أعمال في القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي جعلت المواطنين يشعرون بأن هناك اهتماماً من الدولة بهم وزادت من شعورهم بالانتماء لوطنهم، من خلال بناء مستشفيات جديدة بأحدث الأجهزة بالاضافة إلى بناء مساكن جديدة وتطوير أخرى، بجانب بناء وتوسعة مدارس، وتوصيل خطوط مياة نظيفة وشبكات صرف صحي لائقة، مؤكدًا أن هذه الخدمات كانت تؤرق المواطنين على مدار عقود وأزمنة ولم يكن هناك من يتدخل لحلها بقرارات جريئة وحاسمة لانهاء معاناة المواطنين.

كمل وإحنا معاك

وتابع أن الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير منذ صموده لأعداء الوطن في الداخل والخارج والحفاظ على الأمن الذي يُعد من أهم مقومات الحياة، بجانب دعمه للمراة التي أصبحت جزءًا فاعلاً في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، وصولاً إلى توليهن الوظائف القيادية، وذلك ضمن رؤية الرئيس السيسي لاستعادة قيمة ومكانة المرأة المصرية.

وأضاف: “كمل يا ريس وإحنا معاك علشان نكمل المشوار وننبي مصر الجديدة اللي كلها بنحلم بيها، كمل مشوارك نحن خلفك”.

الغردقة الرئيس السيسي المشروعات المدن الجديدة مبادرة حياة كريمة المرأة المصريه شبكة الطرق التنمية والتطوير

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