مواطن من البحر الأحمر: "حياة كريمة" غيرت واقعنا.. وأدعم الرئيس السيسي (فيديو)

قال المهندس أحمد الدقاق، أحد مواطني محافظة البحر الأحمر، إن «مشروع حياة كريمة» كان له أثرًا إيجابيا في حياة المصريين وغيّر وأقع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير حياة كريمة لائقة بهم في عهد رئيس يسعى لبذل كل ما لديه لخدمة شعبه، من خلال توفير مساكن لائقة وتوفير خدمات ومبادرات صحية تحافظ على صحة المصريين، مشيرًا إلى أن مشروع حياة كريمة يُعد المشروع الأكبر والأضخم في مصر، من خلال توفير خدمات واحتياجات أساسية كانت تُعاني منها قرى ومناطق مختلفة على مدار سنوات ماضية متعاقبة، ولكن الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية التنمية الشاملة من خلال بناء الإنسان وتوفير حياة لائقة لهم، كان له مردود كبير على حياة ملايين الأسر المستفيدة من المشروع.



مواطن بالبحر الأحمر: الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي كبير

وأضاف الدقاق لـ"الدستور"؛ قائلاً: "أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها مع المصريين واستكمال المشروع الوطني لخدمة عموم المصريين، وأن الرئيس لم يدخر جهدًا لتغيير تراكمات من الإهمال والمعاناه والحد منها ورفعها عنهم من خلال توفير حياة كريمة لائقة"، مشيرًا إلى أن الرئيس كان لديه هدف رئيسي هو الدفاع عن المصريين وتوفير خدمات لائقة لهم، من مناطق سكنيه جديدة وانشاء مدارس وشبكة طرق وغيرها من المشروعات التنموية، بجانب توفير مبادرات صحية لعموم المصريين من خلال حملات على مستوى الجمهورية لفحص المصريين والحفاظ علي سلامتهم سواء الكشف وعلاج فيروس سي ومبادرة صحة المرأة، وآخرها تدشين مبادرة 100 مليون صحة.

وتابع أن المصريين لديهم وعي وتمسّك بالرئيس لاستكمال مسيرة التنمية مع الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس يحظى بدعم شعبي من المصريين لما لمسوه من تنمية وتطوير في مختلف مناحي الحياة، سواء كانوا أفراد أو قرى ومدن كاملة شهدت تطوير وأعمال تنمية بتلك المناطق، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لديه مشروع وطني قومي لوضع مصر في مكانتها الحقيقة.