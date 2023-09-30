السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لدعم السيسى.. الشباب يتصدرون المشهد أمام الشهر العقارى فى البحر الأحمر

اصطفاف الشباب لدعم
اصطفاف الشباب لدعم السيسي بالغردقة

شهدت مقار ومكاتب الشهر العقاري بمحافظة البحر الاحمر، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتحرير توكيلات دعم مرشحي الرئاسة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وخاصة الشباب والفتيات الذين اصطفوا أمام المكاتب في طوابير لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، رافعين صور السيسي ولافتات دعم وتأييد له أمام مكاتب التوثيق.

قال الدكتور أسامة عمارة إن الشباب أكثر الفئات التي دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، وذلك إيمانًا منه بدورهم في بناء مصر في حاضرها ومستقبلها، وذلك من خلال عدد من المبادرات الرئاسية لدعم الشباب وتوفير رعاية خاصة لهم، مشيرًا إلى أن تجمع الشباب أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي هي رسالة دعم وتقدير من الشباب للرئيس لما قدمه لهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن تصدر الشباب للمشهد  أمام مقار الشهر العقاري أكبر دليل على الحب والدعم الذي يتلقاه الرئيس من جميع فئات الشعب وخاصة الشباب، مؤكدًا أن ما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية كان سببًا رئيسيًا لظهور هذا المشهد الذي يعبر عن مدي تقدير المصريين لما قدمة الرئيس، لافتًا الي أن هناك حالة من الدعم والمساندة من الشباب للرئيس ظهرت في اصطفاف الشباب أمام مقار مكاتب التوثيق، وإصرار الشباب علي رفع صور الرئيس ورفع لافتات الدعم والتأييد التي تمثلت في التزاحم أمام تلك المكاتب لتوصيل رسائلهم للرئيس السيسي تقديرًا ودعمًا لهم.

وتابع أن الرئيس السيسي لديه رصيد كبير من المشروعات القومية والمبادرات في مختلف القطاعات تؤكد رؤيته وثقة الشعب بهِ لقيادة سفينة الوطن والعبور بها إلى برّ الأمان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو بالنسبة للمصريين أيقونة للأمل والتضحية في سبيل بناء الوطن ودعم استقراره.

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مكاتب الشهر العقاري البحر الاحمر الشباب الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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