بدء توافد المواطنين للمشاركة فى مؤتمر دعم الرئيس السيسي برأس غارب (صور)

بدأ المواطنين المشاركين في مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، في التوافد لمقر انعقاد أول مؤتمر شعبي لدعم المرشح الرئاسي يُقام بمحافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب، بمشاركة لفيف من الأحزاب والتياراتالسياسية ومختلف طوائف المجتمع.



وشارك في المؤتمر الآلاف من أهالي محافظة البحرالاحمر، حيث ينظم المؤتمر برعاية حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، ضمن الحملات الشعبية لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر أن ننطلق في شهر ديسمبر المقبل.



قال عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر، إن المؤتمر يُقام بدعم شعبي وجماهيري لإعلان تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن اهالي البحر الأحمر تجمعو لدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات بمختلف عموم الجمهورية وخاصة محافظة البحر الاحمر التي شهدت مشروعات وإنجازات غير مسبوقة.

برلمانية: الرئيس السيسي انحاز للعمال ودعمهم طوال فترة رئاسته

من جانبها قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن العاملين بمختلف القطاعات والشركات يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية تقديرًا ودعما لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدةً أن الرئيس انحاز للعمال بتطبيق الحد الادني للاجور وتطبيق علاوة غلاء الأسعار لدعم الفئات المستحقة.

وأضافت النائبة لـ«الدستور»، أن العاملين بالمصانع والشركات أعلنوا دعمهم الكامل والدائم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التي ساهمت في تشجيع الصناعات المحلية، وتوفير الرعاية الكاملة والحماية الاجتماعية للعمال لم يشهدوها علي مدار عقود سابقة.

وشهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية بمدن محافظة البحر الأحمر انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسى، وإعلان عدد كبير من الأهالي دعمهم للرئيس من خلال تعليق لافتات دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وحملت اللافتات شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وتحمل رمزه الانتخابي، وهو رمز النجمة، بمختلف المناطق خاصة الشوارع الرئيسية وعلى واجهات العمارات السكنية.

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