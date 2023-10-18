"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر: كلمة السيسي عن القضية الفلسطينية جاءت على لسان 100 مليون مصري

قال أحمد الدقاق أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن البحر الأحمر، إن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها اليوم عن القضية الفلسطينية جاءت على لسان 100 مليون مصري، مؤكدا أن الشعب المصري بمختلف فئاته وأطيافه يصطفون خلف قيادتهم السياسية وموقفها الداعم للقضية الفلسطينة، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي وفرتها الدولة المصرية للأشقاء في غزة تعبير عن مدى اهتمام الشعب المصري وقيادته في دعم الشعب الفلسطينى، واستمرار محاولات الدولة المصرية لإدخالها بكل الطرق لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء في غزة من خلال مناشداتها الدائمة والمستمرة للمجتمع الدولي وتحركاتها الخارجية أظهرت أن القضية الفلسطينة في قلب كل مصري.



وأوضح الدقاق لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية ممثلةً في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثل الشعب المصري كافة وما تقوم بهِ الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينة هو انعكاس لما يدور داخل الشعب المصري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتعامل بكل حكمة واتزان تجاه القضية الفلسطينة مدافعًا عن الحق التاريخي للشعب الفلسطينى وتقديم الحلول السياسية لحل النزاع، من خلال مبادرات سياسية قدمتها الحكومة المصرية طوال الوقت، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي التي عبرت عن الشعب المصري وموقفه تجاه القضية الفلسطينة، مؤكدا اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية للدولة المصرية وقراراتها تجاه الأحداث في غزة.

وتابع: «ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطواته وقراراته التي تُعبر عن جموع الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي تحدث في كلمته بما يدور في قلب وعقل كل مواطن مصري»، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تحدث عن شعبه بيقين أن المصريين داعمون للقضية الفلسطيينة ولكن ليس على حساب السيادة المصرية، مؤكدا أن كلمة الرئيس هي رسالة سلام وقوة مأخوذة من دعم شعبي كامل لقيادة حكيمة ورصينة تتحلى بالحكمة والهدوء والقوة معا.