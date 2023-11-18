السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي بالبحر الأحمر

احتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب لإعلان دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانبه قال عماد سيف، أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، إن المشاركين في المؤتمر من مختلف الفئات، هتفوا لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين هتافات "كمل مشوارك يا ريس الشعب كله معاك، وشعب مصر كله وراك يا ريس".

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن المؤتمر شارك به الآلاف من أهالي البحر الأحمر كأول مؤتمر شعبي ضخم يتم تنظيمه لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين مؤتمر آخر بمدينة الغردقة قريبًا، وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

وشهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية بمدن محافظة البحر الأحمر انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسى.

وحملت اللافتات شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وتحمل رمزه الانتخابي، وهو رمز النجمة، بمختلف المناطق، خاصة الشوارع الرئيسية، وعلى واجهات العمارات السكنية.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي، الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية، فأكدت ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

0889497E-BAC3-4D1A-AD96-2AA113A3557A
0889497E-BAC3-4D1A-AD96-2AA113A3557A
6D51C788-2261-44D5-AEE0-3BF88A248BBD
6D51C788-2261-44D5-AEE0-3BF88A248BBD
8536CD6D-F856-410E-9E87-DF89AEDA1724
8536CD6D-F856-410E-9E87-DF89AEDA1724
EE68B6A7-26E6-469D-A600-642548543DCA
EE68B6A7-26E6-469D-A600-642548543DCA
FCC97F7A-9F18-44D4-A648-0206F4E8C05D
FCC97F7A-9F18-44D4-A648-0206F4E8C05D
963BA2DF-90B4-44EB-BEA0-5953DE58D3D9
963BA2DF-90B4-44EB-BEA0-5953DE58D3D9
767B682B-081A-44B9-86C3-D0D86761A977
767B682B-081A-44B9-86C3-D0D86761A977
البحر الاحمر الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية مؤتمر شعبي الدعاية الانتخابية دعم وتأييد للرئيس السيسي

مواد متعلقة

اليوم.. مؤتمر جماهيري بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قادمة من رومانيا.. وصول 63 ألف طن قمح لميناء سفاجا

مرسى علم تستقبل 123 طائرة سياحية دولية الأسبوع المقبل

مواطن: أتمنى من الرئيس القادم دعم الشباب والاهتمام بالصعيد وزيادة المشروعات

تضامنا مع غزّة.. "شباب ورياضة البحر الأحمر" تنظم حملة للتبرع بالدم

مرسى علم تستعد لتسليم مساكن بديل العشوائيات بوادي الجمال

تجهيز المقرات واللجان.. البحر الأحمر تستعد للانتخابات الرئاسية

عضو غرفة السياحة بالغردقة: أتمنى من الرئيس القادم دعم القطاع والاهتمام بالأسعار

الأكثر قراءة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

إعلام إسرائيلى: قواتنا تواجه قتالًا عنيفًا بمحيط حى الزيتون وجباليا فى قطاع غزة

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان