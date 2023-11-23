الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "المهن الزراعية" بالبحر الأحمر: كل المصريين يقفون خلف الرئيس السيسي

المهندس احمد الدقاق
المهندس احمد الدقاق

قال المهندس أحمد الدقاق، عضو نقابة المهن الزراعية بالبحر الأحمر، وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن ما شهدته مصرخلال السنوات السابقة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت أملًا وطريقًا للتنمية والتطوير في مختلف ربوع الوطن بدأها بحياة كريمة وصولًا إلى أعمال التطوير في مختلف القطاعات سواء صحة أو تعليم أو حياة اجتماعية وتدشين مشروعات قومية ومدن جديدة وسعيه لزيادة الرقعة الزراعية لتأمين الأمن الغذائي للمصريين، مؤكدًا أن نقابة المهن الزراعية وأعضائها تجدد عهدها بالرئيس لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خطة التنمية والمشروعات العملاقة في مختلف القطاعات.

وأكد الدقاق، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهن الزراعية بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي أولة اهتمامًا غير مسبوق بملف الزراعة من خلال استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة بالمناطق الصحراوية، بجانب الحفاظ علي الرقعة الزراعية وتقديم كافة سبل الدعم منه لملف الزراعة إيمانًا منه بأهمية ذلك القطاع الاستراتيجي والذي يمثل أهم الملفات المصرية، مؤكدًا أن السيسي له رصيد من الحب والتقدير لدي جموع الشعب المصري وليس الزراعيين فقط، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة، لدعم الاستقرار على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن مدينة رأس غارب شهدت ملحمة شعبية في حُب ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر حاشد لنقابة الزراعيين بالبحر الأحمر

ونظمت نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا حاشدًا بحضور كبير من اعضائها وعدد من القيادات الشعبية والسياسية بمدينة الغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة في أول مؤتمر يقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضورالنقيب العالم للزراعيين علي مستوي الجمهورية المهندس سيد خلفية نقيب زراعيين مصر.

كان نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، السبت الماضي، مؤتمرًا جماهيريًا وشعبيًا حاشدًا بمدينة رأس غارب،  لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية قادمة، وذلك بمشاركة ممثلين لكل طوائف وفئات البحر الاحمر من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة، بحضور أعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء المحافظة. 

نقابة المهن الزراعية السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي البحر الاحمر الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

مؤتمر حاشد لنقابة الزراعيين لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر

نقيب "زراعيين البحر الأحمر": تقديرنا لإنجازات السيسي تجبرنا على دعمه

البحر الأحمر تُعلن استمرار فتح باب التقدم لجائزة المبدع الصغير حتى 31 ديسمبر

سحب منخفضة تغطي سماء الغردقة واحتمالية سقوط أمطار في البحر الأحمر

ختام فعاليات ورشة الاتصال الوطنية لمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر

بمليار جنيه.. بناء سدود لحماية البحر الأحمر من مخاطر السيول وتغيرات الطقس

حملات تموينية مفاجئة لضبط الأسعار وتوفير السلع في سفاجا

تشكيل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في جميع الأحياء بمدينة سفاجا

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

مالك السيارة المتسببة في حادث كوبري أحمد عرابي يرشد عن منزل السائق

رحيل رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء