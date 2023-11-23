عضو "المهن الزراعية" بالبحر الأحمر: كل المصريين يقفون خلف الرئيس السيسي

قال المهندس أحمد الدقاق، عضو نقابة المهن الزراعية بالبحر الأحمر، وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن ما شهدته مصرخلال السنوات السابقة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت أملًا وطريقًا للتنمية والتطوير في مختلف ربوع الوطن بدأها بحياة كريمة وصولًا إلى أعمال التطوير في مختلف القطاعات سواء صحة أو تعليم أو حياة اجتماعية وتدشين مشروعات قومية ومدن جديدة وسعيه لزيادة الرقعة الزراعية لتأمين الأمن الغذائي للمصريين، مؤكدًا أن نقابة المهن الزراعية وأعضائها تجدد عهدها بالرئيس لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خطة التنمية والمشروعات العملاقة في مختلف القطاعات.

وأكد الدقاق، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهن الزراعية بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي أولة اهتمامًا غير مسبوق بملف الزراعة من خلال استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة بالمناطق الصحراوية، بجانب الحفاظ علي الرقعة الزراعية وتقديم كافة سبل الدعم منه لملف الزراعة إيمانًا منه بأهمية ذلك القطاع الاستراتيجي والذي يمثل أهم الملفات المصرية، مؤكدًا أن السيسي له رصيد من الحب والتقدير لدي جموع الشعب المصري وليس الزراعيين فقط، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة، لدعم الاستقرار على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن مدينة رأس غارب شهدت ملحمة شعبية في حُب ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر حاشد لنقابة الزراعيين بالبحر الأحمر

ونظمت نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا حاشدًا بحضور كبير من اعضائها وعدد من القيادات الشعبية والسياسية بمدينة الغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة في أول مؤتمر يقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضورالنقيب العالم للزراعيين علي مستوي الجمهورية المهندس سيد خلفية نقيب زراعيين مصر.

كان نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، السبت الماضي، مؤتمرًا جماهيريًا وشعبيًا حاشدًا بمدينة رأس غارب، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية قادمة، وذلك بمشاركة ممثلين لكل طوائف وفئات البحر الاحمر من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة، بحضور أعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء المحافظة.