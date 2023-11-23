الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب "زراعيين البحر الأحمر": تقديرنا لإنجازات السيسي تجبرنا على دعمه

مؤتمر نقابة الزراعيين
مؤتمر نقابة الزراعيين

قال المهندس محمود عبدالعاطي، نقيب الزراعيين بالبحر الأحمر، إن نقابة الزراعيين ومجلس إدارتها وأعضائها تُقدم كامل دعمها ومساندتها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما حققة من إنجازات وأعمال ومشروعات كونت له رصيد من الاحترافية والتقدير من جموع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن آلاف الزراعيين تجمعوا على حب واحترام المرشح الرئاسي وتقديم الدعم والتأييد لمرشحهم عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نقيب الزراعيين بالبحر الاحمر خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة، أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا غير مسبوق بملف الزراعة من خلال استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة بالمناطق الصحراوية، بجانب الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم كل سبل الدعم لملف الزراعة، إيمانًا منه بأهمية ذلك القطاع الاستراتيجي والذي يمثل أهم الملفات المصرية على مرّ عقود.

وأضاف، أن هتافات أعضاء نقابة الزراعيين بالمؤتمر كانت رسالة واضحة وجلية للجميع بتقديم الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن نقابة الزراعيين نقيبًا وأعضاء اختارت مرشحها عبدالفتاح السيسيل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر تنظم مؤتمرً حاشدًا لدعم السيسي
 

ونظمت نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا حاشدًا بحضور الآلاف من أعضائها وعدد من القيادات الشعبية والسياسية بمدينةالغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع الآلاف من المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة في أول مؤتمر يقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور النقيب العالم للزراعيين على مستوى الجمهورية المهندس سيد خلفية، نقيب زراعيين مصر.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

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