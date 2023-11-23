الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لنقابة الزراعيين لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالبحر الأحمر

مؤتمر الزراعيين لدعم
مؤتمر الزراعيين لدعم السيسي بالغردقة

نظَّمت نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر، مؤتمرًا حاشدًا بحضور الآلاف من أعضائها وعدد من القيادات الشعبية والسياسية بمدينة الغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع الآلاف من المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة في أول مؤتمر يقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور النقيب العالم للزراعيين على مستوى الجمهورية المهندس سيد خلفية، نقيب زراعيين مصر.

وكشف الدكتور محمود عبدالعاطي، نقيب زراعيين البحر الأحمر، أن المؤتمر يأتي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتوصيل رسالة دعم نقابة الزراعيين للرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يولي اهتمامًا كاملًا ودعمًا مطلقًا للنقابات وملف التطوير والتنمية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن آلاف المهندسين الزراعيين حرصوا على حضورهم المؤتمر لتوصيل دعمهم الكامل والدائم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

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