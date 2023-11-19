إقبال كبير على معارض السلع الغذائية ومنافذ "التموين" بالبحر الأحمر

تشهد معارض السلع الغذائية ومنافذ وزارة التموين في محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك بسبب انخفاض الأسعار وتوفر معظم السلع التي يحتاجونها من جميع الفئات.

وقال عمرو رسلان، أحد سكان مدينة الغردقة، إن الأسعار المعروضة في منافذ مبادرة الحكومة أقل من أسعار المحال التجارية الأخرى بفارق يصل إلى 30% في بعض السلع وأكثر من ذلك في بعض الأحيان. وطالب بضرورة استمرار هذه المعارض في توفير السلع اللازمة بأفضل جودة وأسعار أقل من غيرها.

وأكد سامح عبد العزيز، أحد سكان مدينة الغردقة، أن المعارض توفر جميع السلع المنزلية التي تحتاجها الأسرة في يومها، وبأسعار لا تقارن.

وأشاد بدور هذه المعارض في توفير السلع اللازمة بجودة وأسعار أقل من المتاجر الأخرى، مؤكدًا على أهمية هذه المعارض في دعم الأسر وتلبية احتياجاتهم ومواجهة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الغذائية.

من جانبه، قال إبراهيم سعيد، أحد مواطني مدينة الغردقة، إن معارض السلع المخفضة تستقبل مئات الأسر يوميًا لشراء مستلزماتها اليومية من تلك المعارض، مؤكدًا أنه يقوم بالشراء من تلك المعارض منذ أوّل يوم يتم فتحها أمام المواطنين، ومطالبًا بتمديد فترة عملها لأطول فترة ممكنة للاستفادة منها ومساهمتها في خفض الأسعار للكثير من المنتجات، كما أكد على جودة السلع المعروضة بالمعارض، وأن هناك سلعًا بجودة عالية وأسعار معقولة تتناسب مع مختلف الأسر.

وأوضح علي القاضي، أحد أهالي مدينة الغردقة، أن مبادرة معارض السلع المخفضة ساهمت في خفض سعر العديد من المنتجات التي يستخدمها المواطنون يوميًا، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذه المبادرة لما تقوم بتوفيره من سلع وأسعار مميزة للمواطنين.

الرقابة التجارية بالبحر الأحمر: معارض السلع ساهمت في خفض الأسعار وحملاتنا مستمرة على الأسواق

في السياق، أكد أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، أن معارض مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية ساهمت في انخفاض الأسعار بشكل كبير، وذلك تماشيًا مع تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لخفض الأسعار وتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن نسبة خفض الأسعار لبعض السلع وصلت إلى 30%، بجانب توافرها وعدم نقص أي سلعة في الأسواق.

وأضاف مدير الرقابة التجارية لـ "الدستور"، أن هناك حملات متابعة مستمرة ودائمة على المحال التجارية والأسواق المحلية من قبل مفتشي التموين بمختلف الإدارات بتعليمات من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، لافتًا إلى أنه يتم عمل رصد يومي وعلى مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.