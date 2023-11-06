الرقابة التجارية: حملات على الأسواق وانخفاض أسعار السلع 30% في البحر الأحمر

قال المهندس أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن حملات مفتشي المديرية مستمرة طوال الأسبوع لرصد أي مخالفات، في الأسعار أو نقص في الأوزان لمختلف السلع، مؤكدًا أن حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية تتم بشكل مكثف على مدار اليوم، بجانب بحث شكاوى المواطنين التي تتلقاها المديرية، مشيرًا إلى أن هناك محاضر يتم تحريرها تجاه المخالفين بشكل يومي لعدم التلاعب في أسعار المنتجات ومنع احتكار السلع.

وأضاف مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر لـ"الدستور"، أن معارض ومنافذ بيع السلع التي تم تدشينها بمدن المحافظة بناءً علي قرارات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ساهمت في خفض عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أنه يتم المرور على المنافذ المخصصة لتفقد المعروضات ومدى توافر السلع والتزام التجار بالأسعار المقررة، وإلزامهم بالتخفيضات المقررة سلفًا للسلع والمنتجات المعلن عنها ضمن مبادرة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين وأسرهم ومواجهة موجة الغلاء.

ضمن مبادرة الحكومة.. انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالبحر الأحمر لـ30%

وتابع" الدقاق"، أن محافظ البحرالاحمر اللواء عمرو حنفي كلف الإدارات والهيئات المختصة بالمتابعة للمعارض وتوفير الدعم الكامل لها، بجانب توفير وتخصيصها أماكن قريبة من المناطق السكنية للتيسير على المواطنين، خلال حركة التنقل من وإلى أماكن المعارض، مشيرًا إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية خفضت الاسعار بشكل كبير تماشيًا مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن نسبة خفض الأسعار وصلت لـ 30% في بعض السلع، بجانب توافرها وعدم نقص أي سلعة في الأسواق.

وأوضح أن حملات المتابعة تشدد على إلزام التجار بإعلان أسعار المنتجات في المعروضة وكتابة الأسعار علي الأرفف، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تاجر يقوم بمخالفة التعليمات الواردة في شأن خفض أسعار السلع المحددة سلفًا، أو احتكارها، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة في أوقات مختلفة وبجميع المناطق والمدن، لافتًًا الي أن مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات لاقت قبولًا ورضا واسعًا من المواطنيين، حيث شملت المبادرة خفض أسعار معظم المنتجات الأساسية والضرورية للمواطنين.