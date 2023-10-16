الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمتابعة تطبيق المعايير.. حملات تفتيشية للمرور على المنشآت السياحية بالغردقة

صورة من الحملة
صورة من الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة مكبرة على الفنادق والمنشآت السياحية، وذلك بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة للتفتيش والمرور على عدد من المنشات السياحية، للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة  كمقصد سياحي عالمي مميز.

ورصدت اللجنة وجود بعض الملاحظات الصحية؛ كضرورة زيادة التهوية ببعض الأقسام وتغيير الأرضيات ببعضها، وملاحظات الأمن الصناعي بإحدى الفنادق، كما تم عمل إنذار بها وتم التفتيش للتأكد من تلافيها.

 

فيما رصد ممثلو مكتب العمل بعض الملاحظات ببعض المنشآت كعدم استيفاء نسبة  تشغيل الـ ٥% العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية ٣%  والمقابل المادي للإجازات والأعياد الرسمية، وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة من العقد لكل عامل.

 

محافظ البحر الأحمر يتفقد الأسواق لمتابعة الأسعار والالتزام بالقوانين التجارية

 

في سياق آخر أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية على الأسواق المحلية بمدينة الغردقة، وذلك بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية. 

 

جاءت هذه الجولة كجزء من جهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

 

وأثناء الجولة، شدد اللواء عمرو حنفى على جميع التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية.

صورة من الحملة
صورة من الحملة
صورة من الحملة
صورة من الحملة
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