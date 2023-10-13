وزير الشباب والرياضة يشهد ماراثون الجري بالغردقة بمشاركة 1000 متسابق

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون الجري ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة الغردقة، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وقيادات الشباب والرياضة.

وبدأت فعاليات ماراثون الجري بمشاركة 1000 متسابق من جنسيات وأعمار مختلفة، وتصل مسافته لنحو 4 كيلومترات، بداية من الممشى السياحي وحتى كورنيش الشيراتون.

تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة

وقال صبحي، إن المهرجان يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بنشر ثقافة الرياضة في مصر وجعلها أسلوب حياة، وتحفيز الشباب المصري على ممارسة الرياضة الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة العامة لدى الشباب، مؤكدًا أن الرياضة وسيلة لنشر الوعي.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الشباب والرياضة، بطولة الترايثلون العربية والإفريقية التاسعة للترايثلون المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

ماراثون الجري بالغردقة

ماراثون الجري بالغردقة