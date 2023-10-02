الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالية "في حب مصر" بالبحر الأحمر: "ترشيح الرئيس السيسي مطلب شعبي" (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

توافد مئات المواطنين من أهالي محافظة البحر الأحمر، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، تحت عنوان “في حب مصر”، وذلك بمنطقة الممشي السياحي بوسط مدينة الغردقة.

ورصد «الدستور»، توافد المواطنين بأعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمًا له في الانتخابات الرئاسية 2024، مرددين هتافات “تحيا مصر”.

وقال أحمد إبراهيم أحد الشباب المشاركين بالاحتفالية، إنه جاء من مدينة القصير جنوب المحافظة (170 كيلو مترًا)، لتقديم دعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن الرئيس هو الأحق والاقدر على قيادة مصر في المرحلة الحالية في طل ظروف دولية وداخلية تحتاج رئيس لديه من الفكر والعقل والخبرة في التعامل مع تلك الأزمات التي تواجه العالم أجمع في ظل توترات المحيط الدولي والإقليمي.
 

شاب من الغردقة: ترشيح الرئيس السيسي مطلب وطني وشعبي

وأضاف لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي قدم للمصريين الكثير خلال سنوات حكمة، مؤكدًا أن الرئيس يحظى بدعم كبير من المواطنين وخاصة الشباب الذي كان لهم نصيبًا كبيرًا من الاهتمام في عهده مشيرًا إلى أن الرئيس لديه قاعدة شعبيه كبيرة تدعمة على أرض الواقع.
 واستطرد “الرئيس يتمتع بثقة كبيرة من المصريين، وترشحه لفترة رئاسية جديدة مطلب وطني وشعبي”، مؤكدًا أن هناك مشروعات وإنجازات كثيرة نتمنى أن يستكملها الرئيس السيسي بعد النهضة الحقيقة والطفرة التي شهدتها المدن المصرية جميعها في عهده، من خدمات صحية ومدن جديدة وشبكات طرق متكاملة ومبادرات للحفاظ على صحة المصريين والقضاء على أمراض مزمنة.

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أهالي محافظة البحر الاحمر الغردقة الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية ذكرى نصر أكتوبر المجيدة الرئيس السيسي

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