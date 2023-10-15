الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر لمتابعة الأسعار والالتزام بالقوانين التجارية

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر

أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية مكثفة على الأسواق المحلية بمدينة الغردقة، بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية، جاءت هذه الجولة كجزء من جهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة.

وأثناء الجولة، شدد اللواء عمرو حنفى على جميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية.

بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية

وأعلن المحافظ عن بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية، هذه الحملات تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، مؤكدًا أن ذلك يعد تطبيقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لدعم المواطن المصرى وتخفيض الأسعار لبعض السلع الأساسية، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ومشاركة القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.

حملة نظافة بمحمية للمانجروف بسفاجا بمشاركة طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

في سياق آخر، قاد اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس مدينة سفاجا، اليوم، أعمال الجولة الكشفية التي قام بها طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من خلال مركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة حول أشجار للمانجروف.

وأوضح رئيس المدينة أن الزيارة في إطار تشجيع المبادرات والفعاليات، التي تهدف إلى حماية البيئة والحرص على الحفاظ على البيئة البحرية، والاهتمام بأشجار للمانجروف، لما لها من أهمية بيئية واقتصادية.

وأضاف "شعبان" أن جولة طلاب الجامعة تأتي في إطار مشروع تطوير نموذج تشاركي لاستعادة النظام الإيكولوجي لأشجار للمانجروف كحل قائم على الطبيعة لتغير المناخ التابع لمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهر، كما نفذوا أعمال تنظيف شاطئ سفاجا حول أشجار للمانجروف بالتعاون مع كشافة مركز شباب سفاجا.

جدير بالذكر أن أشجار للمانجروف تعد من أهم مقومات البيئة الساحلية بالبحر الأحمر، لما لها من تأثير بيئي في الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تمتص أشجار للمانجروف نحو عشرة أضعاف كمية الكربون التي تمتصها غيرها من الأشجار.

ويعد المانجروف من أهم المصدات الطبيعية لحركة النحر بالشاطئ، كما تعد موائل طبيعية للكثير من الطيور والزواحف، وبجانب أهميتها البيئية والبحرية في حماية الشعاب المرجانية وسواحل البحر من التآكل، تعد غابات أشجار "المانجروف" المنتشرة بعدة مناطق على ساحل البحر الأحمر من أهم مناطق إنتاج أجود أنواع عسل النحل.

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر الأسعار اللواء عمرو حنفي مدينة سفاجا الغردقة

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