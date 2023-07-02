انتشار فرق التوعية للمواطنين.. إقبال كبير على مراكز "100 يوم صحة" بالغردقة

تشهد مراكز ومقار مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة البحر الأحمر إقباًلا من المواطنين عليها، وذلك منذ أول أيام انطلاقها، فيما تنتشر فرق التواصل المجتمعي التي تستهدف تقديم توعية وإرشادات للمواطنين خلال فترة الإجازات، والتنويه عن المبادرة وتقديم جميع أنواع التثقيف بخصوص أمراض الصيف وما تقدمه من خدمات صحية مجانية للمواطنين.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن مراكز مبادرة 100 يوم صحة تستقبل عشرات المواطنين يوميًا منذ أول أيام العمل بها في مختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن مراكز مبادرة 100 يوم صحة منتشرة في معظم أنحاء المحافظة وبمختلف المدن، وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر.

- فرق للتواصل المجتمعي والتثقيف الصحي تعمل بجانب القوافل الطبية

ولفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر إلى إن المبادرة تشتمل على فحص صحة المرأة، و الأم والجنين، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والسمعيات، والتقزم ، والأنيميا، وكبار السن، مؤكداً أن هناك فرقا للتواصل المجتمعي والتثقيف الصحي تعمل خلال المبادرة بالتزامن مع وجود قوافل طبية بمختلف التخصصات، مؤكدًا أن الكشف والخدمات الطبية المقدمة جميعها مجانية دون أي رسوم يتحملها المواطن.

من جانبه، قال أحمد منتصر، أحد أعضاء فرق التواصل المجتمعي بمبادرة 100 يوم صحة بالغردقة، إن المواطنين يقدمون علي الاستفادة من خدمات المبادرة وهناك إقبال كبير، مشيرًا إلى أن دور فرق التواصل المجتمعي هوا التوعية بأهمية الكشف الطبي والتقدم للمراكز التي تقدم بها الخدمات الطبية بالمبادرة والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض والحصول علي العلاج اللازم لها.

وأضاف "منتصر" أن الدور الرئيسي للفرق هو تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين ونشر التوعية الصحية، والاستفادة من مبادرات وزارة الصحة المجانية للحصول علي العلاج اللازم، مؤكدًا أنهم يتواجدون بمحيط مراكز تقديم الخدمات الطبية ومراكز المبادرة، وبمناطق تجمعات المواطنين.

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