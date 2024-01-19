الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1015 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 565 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 450 شاحنة و13 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل وغادرت السفينتين الحرية٢ وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول ٢١٠٠ طن  بضائع و٢٨١ شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة، كما غادر ميناء بورتوفيق بالأمس السفينة SEA WAVE1 متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ١٤٣٥ راكبا بموانيها.

مرسى علم تستقبل 13 طائرة سياحية دولية اليوم 

وفي سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران سياحية دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 83 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وكشفت جداول الوصول بمطار مرسي علم الدولي ان المطار يستقبل علي مدار اليوم  13 رحلة طيران من عدة دول وهي رحلة من دولة التشيك، و3 رحلات من بولندا، و2 رحلة من المانيا، واربع رحلات داخلية، ورحلة من سويسرا ورحلة من النمسا.

جدير بالذكر، أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل منذ السبت الماضى وحتى غد الجمعة 83 رحلة طيران دولية أغلبها قادمة من دول ألمانيا والتشيك، وبلجيكا وهولندا، حيث تقوم الأجهزة المختصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة، ونقل السياح للفنادق المختلفة فىسهولة ويسر للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

موانئ البحر الأحمر الصادرات الواردات ميناء سفاجا مرسى علم ميناء نويبع

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