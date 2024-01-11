الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممشى الغردقة.. متنزه سياحي على الطراز الأوروبي بتكلفة 100 مليون جنيه

ممشي شمال الغردقة
ممشي شمال الغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن الانتهاء من تجهيزات وأعمال تنفيذ مشروع الممشي السياحي شمال مدينة الغردقة وتحديدًا بمنطقة الأحياء شمال المدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع «ممشى الغردقة»، والذي يأتي ضمن خطة التنمية بالمدينة السياحية، وفي السطور التالية، أبرز التفاصيل حول المشروع المقرر افتتاحه خلال أيام.

مشروع الممشى السياحي شمال الغردقة

بلغت تكلفة إنشاء المشروع 100 مليون جنيه تقريبًا، وذلك من خلال مبادرة اجتماعية بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر ومستثمري المحافظة من ملاك وأصحاب المنتجعات السياحية بالمنطقة التي تم إنشاء المشروع بها، حيث يتمتع الممشى بمسافة بطول 8 كيلو مترات تقريبًا، من خلال تجربة تنفيذ ذات طابع سياحي لخدمة أهالي المدينة والوافدين عليها.

ويتميز مشروع الممشى السياحي بمظلات ومساحات خضراء وأشجار وإضاءات وكافيهات مجهزة، ومحلات سياحية، بالإضافة إلى مناطق ممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية على الممشى.

من جهته، كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات سابقة، أن الممشى السياحي الجديد شمال الغردقة سيكون إضافة لمنطقة شمال الغردقة بأكملها، مؤكدًا أنه تم خلال التصميم والتنفيذ للمشروع مراعاة الطبيعة السياحية للمدينة على الطريقة الأوروبية، بما يخدم القطاع السياحي وأهالي المدينة.

ومن المقرر افتتاح الممشى السياحي الجديد شمال مدينة الغردقة خلال احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي في 22 يناير الجاري.

محافظة البحر الأحمر مشروع الممشى السياحى الغردقة ممشى الغردقة مبادرة اجتماعية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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