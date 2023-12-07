وكيل تعليم البحر الأحمر: "صوتك لمصر" مبادرة وطنية من مؤسسة إعلامية هادفة تدعم الاستقرار

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن المصريين لديهم وعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيرسلون رسالة للعالم بأنهم اصحاب القرار وداعمين لوطنهم في كل استحقاق من خلال المشاركة الفعالية في بناء مستقبل مصر وصنع تاريخها ومستقبلها، مؤكدًا أنه سيكون أول المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الاستحقاق الانتخابي القادم جزء من عملية التنمية والبناء نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة، مشيدًا بمبادرة جريدة الدستور «صوتك لمصر»، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية لدعم المشاركة السياسية وحثَّ المصريين على المشاركة الإيجابية، لافتًا إلى أن المصريين لديهم وعي ودراية كبيرة بما يحيط بمصرمن مؤامرات داخليًا وخارجيًا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لـ«الدستور»، إن الانتخابات الرئاسية ينظر لها العالم أجمع وكيف يدافع المصريين عن وطنهم ومدى وعيهم وفعاليتهم في المشاركة الديمقراطية، ولا أحد ينكر قدرة المصريين في الحفاظ على وطنهم، مؤكدًا أنه يجب على كل مصري محبًا لوطنه أن يكون جزءًا فاعلًا في الاستحقاق الانتخابي، الذي سيكون رسالة للعالم أجمع أن المصريين لديهم وعي سياسي وقومي وفاعل في بناء وطنه ضدد أي محاولات لهدم عملية البناء والتنمية والعودة للخلف.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمبادرة جريدة الدستور «صوتك لمصر»، مؤكدًا أنها مبادرة وطنية من مؤسسة إعلامية هادفة تدعم الاستقرار والمشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية، التي ستكون تعبير حقيقي عن إرادة المصريين.

وتجري الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.