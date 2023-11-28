أسقف كنائس البحر الأحمر: السيسي بنى مصر الحديثة وننتظر منه المزيد من الخير

قال الأنبا ايلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قدم لمصر خيرًا طوال فترة قيادته الدولة المصرية فإنه بنى مصر الحديثة وما زال لديه الكثير ليقدمه، مؤكدًا أن الشعب بجميع طوائف ينتظر منه المزيد والمزيد من الخير الذي جاء على يداه، لأنه حرص على خدمة وطنه وشعبة بإخلاص وتفانٍ لم نشهده من قبل.

وأكد في كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمدينة الغردقة اليوم، أن السيسي حافظ على مصر وسلامها الاجتماعي والسياسي داخليًا وخارجيًا من خلال تقديمه للدعم الكامل لشعبه من خلال التنمية المستدامة والعمل على هدف واحد هو مصر دون النظر لخلفيات أو أفكار.

وأوضح أسقف كنائس البحر الأحمر، أن السيسي مرشح المصريين والأمل الذي يتعلق بهِ عموم المصريين، مؤكدًا أن السيسي يمثل للمصريين صمام أمان وأمل في المستقبل من خلال عمله وأمانته حتي في أحاديثه المختلفة يتحدث للمصريين كأب مخاطبًا قلوب وعقول المصريين الذين يثقون بهِ ويشعرون بالأمان خلال حديثه، لافتًا إلى أن التنمية التي سعي لها السيسي طالت كل ربوع الوطن، مؤكدًا أن الرئيس أسس للمواطنة حتي في خطاباته يُراعي عموم المصريين وفي كل مرة يثبت حبه للمصريين ويدعو للجمع والتكاتف ونبذ التفرقه والتفرق، وأن السيسي استطاع أن يكسب حبالمصريين بكل طوائفهم وأفكارهم من خلال عمله وصدقته وأمانته.

وتابع أن السيسي هو اختيار الشعب المصريين بلا منازع، لافتًا إلى أن الرئيس يتمتع بحب وتقدير من عموم الشعب المصري الذي حرص على وجود السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر في كل ربوعها.

واحتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بالصالة المغطاة بوسط مدينة الغردقة لإعلان دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة