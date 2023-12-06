الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر".. أسقف كنائس البحر الأحمر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

الانباء ايلاريون
الانباء ايلاريون

قال الأنبا إيلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لا يمكن تأخيرة أو إهماله، مؤكدًا أنه يجب على كل مصري مُحب لوطنه أن يكون جزءًا فاعلًا في الاستحقاق الانتخابي، الذي سيكون رسالة للعالم أجمع أن المصريين لديهم وعي سياسي وقومي وفاعلين في بناء وطنهم ضدد أي محاولات لهدم عملية البناء والتنمية.

وأضاف أسقف كنائس البحر الأحمر لـ«الدستور» أن الاستحقاق الانتخابي جزء من عملية التنمية والبناء والتخاذل عنه هو تقصير في حق الوطن، مشيدًا بمبادرة جريدة الدستور «صوتك لمصر»، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية لدعم المشاركة السياسية وحدث المصريين على المشاركة الإيجابية، لافتًا إلى أن المصريين لديهم وعي بما يحيط بمصر داخليًا وخارجيًا قائلًا "الشعب المصري مُحب لوطنه بالفطرة ولا يمكن لأحد أن يتخاذل في دعم وطنه بأي طريقة».
 

 

في سياق آخر ينظم أهالى مدينة الغردقة، مساء اليوم، مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.

ويقام المؤتمر داخل سرادق ضخم بمنطقة شارع الحجاز بمدينة الغردقة، ومن المتوقع أن يتجاوز الحضور الآلآف من مواطنى مدينة، وجميعطوائف المجتمع.

 

من جانبه قال جمال الخضرى، منظم المؤتمر، إنه تم الإنتهاء من جميع الاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر الجماهيرى لدعم المرشحالرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذى من المقرر انطلاقه في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح " الخضرى"، أن هذا المؤتمر الجماهيري جاء من أجل تأييد "السيسى" من أجل الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في جميع المجالات المختلفة، مؤكدًا أن المؤتمر يضم جميع طوائف مجتمع مدينة الغردقة ونخبه من المثقفين وممثلى الأحزاب السياسية والقبائل في البحر الأحمر.

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