الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم البحر الأحمر": امتحانات النقل تسير بشكل طبيعى دون شكاوى

جولة وكيل تعليم البحر
جولة وكيل تعليم البحر الاحمر بالمدارس

تفقد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، سير العملية الامتحانية بعدد من لجان مدارس مدينة الغردقة، للوقوف على سير الامتحانات وسماع آراء الطلاب والمراقبين.

 وأكد "منير" عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى تُعكر صفو سير العملية الامتحانية.

وشدد على تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام المحمول والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما تفقد وكيل تعليم البحر الأحمر كنترول المدارس التي تم زيارتها، مشددًا على عدم السماح بدخول غير العاملين إلى الكنترول، كما وجّه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح  والرصد بالشيت الورقي وعدم استخدام المزيل، مع ضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، فضلًا عن تأمين الكنترول وتحقيق الانضباط خلال العمل والتأكيد على الموانع بالمتابعة الجيدة. 

تعليم البحر الأحمر: افتتاح 4 مدارس خلال العيد القومى للمحافظة

في سياق آخر، قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إنه يجري حاليًا تنفيذ الأعمال النهائية للمدارس التي سيتم افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة في 22 يناير من الشهر الجاري.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر، لـ"الدستور"، عن أنه يتم حاليًا تجهيز مدرسة الفيروز، ومدرسة محمد بغدادي، ومدرسة 6 أكتوبر، فضلًا عن افتتاح التوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية لافتتاحها من قبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا تنفيذ خطة عمل متكاملة مع هيئة الأبنية التعليمية ومجلس مدينة الغردقة والجهات المختصة لتنفيذ الأعمال المتبقية والانتهاء منها في أقرب وقت.

وأضاف "منير" أنه أجرى جولة تفقدية مع مسئولي الجهات المشاركة، للوقوف على مدى جاهزية هذه المدارس لافتتاحها في العيد القومي، ووضع الخطوط العريضة والمقترحات والتوجيهات بانتهاء العمل بهذه المدارس.

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