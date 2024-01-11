الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تُعلن موعد انتهاء فترة التعاقد مع ورش مدينة الحرفيين بالغردقة

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن انتهاء فترة التعاقد لأصحاب الورش والمحلات المخصص لهم ورش بمنطقة الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بالغردقة للمرحلة الأولى، وذلك اليوم الخميس، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الموعد المقرر وإغلاق المحلات والورش المقرر نقلها من داخل الكتلة السكنية إلى المنطقة المحددة.

وطالبت محافظة البحر الأحمر أصحاب الورش بسرعة التوجه لمقر هيئة الأوقاف لإجراء التعاقدات وسرعة البدء في نقل نشاطهم وإغلاق الورش القديمة، حيث تواصل هيئة الأوقاف بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة إجراءات التعاقد مع المستحقين من أصحاب الورش الحرفية والصناعية لتسلم الورش والمحلات الجديدة بمدينة الحرفيين الجديدة، وذلك لإخلاء الشوارع والمناطق السكنية بمدينة الغردقة من الورش الصناعية المقلقة للراحة والمسببة للإزعاج والضوضاء والتلوث البيئي.
 

وتشمل المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين بالغردقة عدد 750 ورشة ومحلًا تجاريًا بتكلفة مالية 350 مليون جنيه، وتقام على مساحة 60 فدانًا، كما تتضمن المدينة محطة وقود، ومولًا تجاريًا، ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة، ووحدة إسعاف، ومسجدًا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي يحتاجها أهالي المحافظة، وتعد مدينة الحرفيين أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة.

الغردقة مدينة الحرفيين أوقاف البحرالاحمر هيئة الأوقاف محافظة البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي

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