الأربعاء 10 يناير 2024
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وصول 97 ألف طن قمح روسي وألومنيوم إلى ميناء سفاجا

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، عن نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بمواني الهيئة حيث سجل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 115000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1147 شاحنة و127 سيارة، وشملت حركة الواردات 101000 طن بضائع، 639 شاحنة و105 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 508 شاحنة و22سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة WADI SAFAGA وعلى متنها 66 ألف طن قمح روسي والسفينة POCHARD وعلى متنها 31 ألف طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس الحرية ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى امل، الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و315 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى نفرتيتى، اور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1582 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر حركة السفن حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع قمح روسي

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