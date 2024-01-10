«مثلث برمودا المصري».. شعاب أبو النحاس أشهر مناطق الغوص بالغردقة

تتمتع محافظة البحرالأحمربمجموعة من المناطق، تتمتع بشهرة عالمية، ومن تلك المناطق“ شعاب أبوالنحاس ” والتي تلقب بمثلث برمودا المصري وتقع في مدينة الغردقة، ويقدم إليها الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات.



وتعد منطقة “ شعاب أبي نحاس”، من أشهر مناطق الغوص، وهي شاهد على غرق أشهر السفن الإنجليزية والتي تحول حطامها لمزار سياحي بعد أن تجمعت حولة الشعاب المرجانية، ويقصدها السائحون من مختلف دول العالم للاستمتاع برياضة الغوص في محيطها.

يري الدكتور أحمد غلاب مدير محميات الجزر الشمالية بالغردقة، إن منطقة أبي نحاس تقع علي بعد 35 كيلومترا تقريبا من مدينة الغردقة، وتحديدا في غرب جزيرة شدوان، المقابلة لمدينة الغردقة، وتتميز بالشعاب المرجانية النادرة حيث تقع في خط الممر الملاحي لقناة السويس في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت غرق سفن كثيرة، والمعروف منها حتى الآن 7 سفن عملاقة، أشهرها السفينة "إس إس كارنتيك"، والتي غرقت في عام 1896، حيث أصبحت السفن الغارقة أحد البدائل التي تم اللجوء لها لكسر روتين الغوص اليومي على الشعاب المرجانية بمختلف مناطق البحر الأحمر.



وأضاف غلاب لـ «الدستور»، أن منطقة شعاب أبي نحاس ذكر أنها سميت بهذا الاسم نظرا لغرق سفينة كانت محملة بمعدن النحاس، وهناك من يقول إنها سميت بهذا الاسم نظرا لتخوف بعض الصيادين منها لما يقال عنها من حكايات إنها منطقة تصيب أي سفينة تمر منها مما جعلهم لا يتفاءلون بها بسبب غرق العديد من السفن.