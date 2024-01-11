خلال العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.. افتتاح 4 مدارس بالغردقة

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه يجري حاليًا تنفيذ الأعمال النهائية للمدارس التي سيتم افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة في 22 يناير من الشهر الجاري.

وكشف وكيل تعليم البحر الأحمر لـ "الدستور"، أنه يتم حاليًا تجهيز مدرسة الفيروز، ومدرسة محمد بغدادي، ومدرسة 6 أكتوبر، فضلًا عن افتتاح التوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية لافتتاحهم من قبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا على تنفيذ خطة عمل متكاملة مع هيئة الأبنية التعليمية ومجلس مدينة الغردقة والجهات المختصة لتنفيذ الأعمال المتبقية والانتهاء منها في أقرب وقت.

وأضاف "منير" أنه أجري جولة تفقدية مع مسؤولي الجهات المشاركة، للوقوف على مدي جاهزية هذه المدارس لافتتاحها في العيد القومي، ووضع الخطوط العريضة والمقترحات والتوجيهات بانتهاء العمل بهذه المدارس.

البحر الأحمر تعلن انتهاء موعد التقدم للتعاقد على ورش ومحلات مدينة الحرفيين بالغردقة

في سياق آخر أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن انتهاء فترة التعاقد لأصحاب الورش والمحلات المخصص لهم ورش بمنطقة الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بالغردقة للمرحلة الأولى، وذلك اليوم الخميس، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الموعد المقرر وإغلاق المحلات والورش المقرر نقلها من داخل الكتلة السكنية الي المنطقة المحددة.

وطالبت محافظة البحر الأحمر أصحاب الورش بسرعة التوجه لمقر هيئة الأوقاف لإجراء التعاقدات وسرعة البدء في نقل نشاطهم وإغلاق الورش القديمة، حيث تواصل هيئة الأوقاف بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة إجراءات التعاقد مع المستحقين من أصحاب الورش الحرفية والصناعية لتسلم الورش والمحلات الجديدة بمدينة الحرفيين الجديدة، وذلك لإخلاء الشوارع والمناطق السكنية بمدينة الغردقة من الورش الصناعية المقلقة للراحة والمسببة للإزعاج والضوضاء والتلوث البيئي.