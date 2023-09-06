الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع كبير فى الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. ومسئولون: عدنا للريادة مرة أخرى

مطار الغردقة
مطار الغردقة

تشهد مدن الغردقة ومرسي علم إقبالاً كبيرًا خلال الفترة الحالية منذ بداية الموسم السياحي الصيفي، وزيادة في معدلات الإشغال بفنادقها، والتي وصلت لـ100% في معظم فنادقها، حيث تصل لمطاري الغردقة ومرسي علم أسبوعيًا رحلات سياحية دولية تقل على متنها آلاف السياح من جنسيات مختلفة. 

وتصدرت مدينة الغردقة الأعلى وصولًا للسياح الألمان، وجاءت السياحة الإيطالية والتشيكية في مقدمة السياحة الوافدة لمدينة مرسى علم.

وكيل سياحة الشيوخ: القطاع السياحي يشهد انتعاشة غير مسبوقة في البحر الأحمر

وقال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ وكيل لجنة السياحة والإعلام، إن القطاع السياحي بالبحر الأحمر يشهد انتعاشة كبيرة في كل المدن السياحية، مؤكدًا أن هناك أسواقا سياحية وجنسيات لم تكن ضمن خريطة السياحة الوافدة لمصر، ولكن هناك جهودا كبيرة ودعما حكوميا من مختلف القطاعات ساهمت في فتح أسواق جديدة، لافتًا إلى أن هناك فنادق استطاعت أن ترفع من مستوى خدماتها المقدمة لنزلائها من خلال تدريب العاملين بها وتطوير وتجديد خدماتها، بجانب حملات الدعاية الكبرى التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار جعلت المدن المصرية.

وأضاف وكيل لجنة السياحة والإعلام بالشيوخ لـ"الدستور"، أن الدولة استطاعت من خلال دعمها للمستثمرين في القطاع السياحي من تشجيعهم على فتح منشآت جديدة، بجانب سن وتشريع قوانين وقرارات ساعدت في عودة القطاع الي الريادة مرة اخري في وقت سريع.

خبير سياحي: القيادة السياسية اهتمت بالقطاع السياحي والمدن الجديدة باتت وجهة وقبلة للسياحة

من جانبه كشف الخبير السياحي عاطف عثمان، أن مدينة مرسي علم باتت قبلة للسياحة بعد مدينة الغردقة، مؤكدًا أن السياحة الداخلية أصبحت جزءًا مهمًا ومحوريًا في دعم القطاع السياحي، مؤكدًا أن نسب الإشغال الحالية وصلت 100% في معظم الفنادق، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي جزء هام وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن هذه النسب تشير إلى عودة السياحة المصرية لريادتها مرة أخرى، والفضل يعود للقائمين على صناعة السياحة والدعم اللا محدود من القيادة السياسية التي جعلت من السياحة المصرية بين الوجهات السياحية العالمية، وفتح مناطق جديدة باتت مناطق ومدن سياحية عالمية منها العلمين الجديدة وغيرها من المدن الحديثة التي أصبحت عنوان للتطوير السياحي في ربوع الوطن.

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