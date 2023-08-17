السياحة تعود للانتعاش في البحر الأحمر.. والإشغالات 100%

تشهد المنتجعات والفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر المختلفة، وخاصة مدن الغردقة ومرسى علم، نشاطًا كبيرًا في نسب الإشغال والحجوزات، وذلك منذ بداية موسم السياحة الصيفية، وتزامنًا مع زيادة أعداد وصول الوفود ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، حيث تصدرت السياحة الأوروبية الأعلى وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسى علم، ومن بينها السياحة الألمانية والتشيكية، وفي مرسى علم تصدرت السياحة الإيطالية مقدمة الجنسيات الوافدة إليها.

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي لـ«الدستور»، أن القطاع السياحي في البحر الأحمر يشهد حالة رواج كبيرة وغير مسبوقة منذ بداية الموسم الصيفي الحالي، مشيرًا إلى أن هناك جنسيات جديدة دخلت للسوق السياحي المصري مع تحركات شركات السياحة لفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أن السياحة الأوروبية تصدرت الأعلى وصولًا، مشيرًا إلى أن صناعة السياحة تُعد قاطرة الاقتصاد الوطني وهناك دعم كبير من الدولة للنهوض بالقطاع.

وأضاف جمعة، أن الأسعار التي يحصل عليها السياح والخدمات المقدمة لهم داخل مصر لا تقارن بجانب جودة الخدمة المقدمة، والتي تسعى الفنادق السياحية المصرية من خلالها للوصول للعالمية والمنافسة، مؤكدًا أن القطاع السياحي استعاد عافيته وريادته بدعم الدولة للمستثمرين في القطاع وتذليل العقبات واتخاذ خطوات جادة لعودة السياحة، مؤكدًا أن هناك شركات بدأت العمل في أسواق سياحية جديدة، لجذب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الأعداد التي سجلتها الإحصائيات الرسمية للسياحة الوافدة خلال العام الماضي كانت مُبشرة، وهناك مساعٍ جادة لمضاعفتها في العام الجاري.

واستطرد جمعة، أن هناك جنسيات تصدرت الرحلات الوافدة للبحر الأحمر، منها الألمان والإنجليز والبولنديين ومن ثم باقي الجنسيات الأوروبية التي تصدرت قوائم التشغيل لرحلات الطيران الوافدة لمطارات البحر الأحمر، مشيدًا بجهود شركات الطيران المصرية والخدمات المقدمة في المطارات للتسهيل على السياح في الوصول والسفر، والتي جعلت خدماتها المميزة عنوان لها.