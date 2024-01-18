بيعمل من الفسيخ شربات.. "مصطفى" يصنع أثاث منزلي من بقايا الأخشاب بالغردقة

في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الغردقة يفتح مصطفى السيسي أبواب ورشته الصغيرة، ليمارس هوايته وحرفته التي يتحصل منها على رزقه، وهي صناعة الأثاث المنزلي من بقايا الأخشاب التالفة من الفنادق السياحية، فيوفرها بقيمة سعرية أقل من مثيلاتها.

ولا يكتفي "مصطفى" بنفسه في ممارسة عمله، لكنه يستعين ببعض الشباب ممن لديهم الحرفة والخبرة في صناعة الأثاث ويبدأون في تشكيل تصاميمهم لتنفيذ العمل المطلوب.



يقول مصطفى السيسي لـ«الدستور»، إنه يعتمد في تنفيذ عمله في صناعة الأثاث المنزلي على بقايا الأخشاب القديمة لقلة سعرها وارتفاع جودتها، بفارق كبير عن الأخشاب التي يتم العمل بها حاليًا، مشيرًا إلى أنه يستخدم الأخشاب في صناعة الهيكل للتصميم واستخدام خامات جديدة لفرش الأثاث.

وأكد أنه يبيع سلعته للتجار وللمواطنين، لافتًا أن فكرته في استخدام الأخشاب القديمة لصناعة الأثاث المنزلي هو الشعور بالأزمة الاقتصادية التي طالت الكثيرين وبحث عدد كبير من الأسر عن بدائل بأسعارأقل وجودة عالية.

وتابع، أنه ينفذ أعماله بجانب ثلاثة أخرين يعملون معه في ورشته الصغيرة، مشيرًا إلى أن هنآك إقبال كبير على شراء الأثاث لأن سعرها أقل بنسبة 60% عن الأخرى، مؤكدًا أن يسعي لتوسيع أنشطته في المستقبل، ودعم إعادة تدوير مخلفات الأخشاب مما يساهم في دعم البيئة وتوفير سلع للمستهلكين بأسعار وجودة مقبولة في ظل غلاء الأسعار.

وعن توفير الخامات الخشبية، أوضح أنه يدخل في مزادات على مخلفات الفنادق من الأخشاب والأثاث القديم، ويقوم بتخزينها في مخزن خاص به، ومن ثم يستخدمها في صناعة الأثاث المنزلي.

ورشه اعادة تدوير الأخشاب

ورشه اعادة تدوير الأخشاب

ورشه اعادة تدوير الأخشاب

ورشه اعادة تدوير الأخشاب

ورشه اعادة تدوير الأخشاب

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