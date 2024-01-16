انطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية بالغردقة

أنطلقت فعاليات التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية، بحمام السباحة الأوليمبي بنادي الرياضات البحرية، اليوم، للتصفيات النهائية لبطولة السباحة لمراكز الشباب للمحافظات الحدودية النسخة الثانية والتى ستقام بمدينة شرم الشيخ بين محافظات "البحر الأحمر - شمال سيناء- جنوب سيناء - أسوان - مرسى مطروح".

حضر فعاليات التصفيات حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضية، وإيهاب طه وكيل المديرية للشباب، ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، ونادية إبراهيم مدير الإدارة العامة للشباب، وحنان ثروت، وفاطمة سليم من الإدارة العامة للشباب وبحضور نخبة من مدربي السباحة بمحافظة البحر الأحمر.

من جهتها، أكد نادية إبراهيم، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب بانه تم تنفيذ البطولة التمهيدية فى سباقات 50 م حرة، و200 م حرة، و50 م ظهر، و200 م ظهر، و50 م صدر، و200 م صدر، و5 فراشة، و100 م فراشة، و200 م متنوع لثلاث مراحل عمرية وهى مواليد 2009 / 2010، ومواليد 2007 / 2008 - مواليد 2006 حتي 200، لافتةً إلى أنه سيتم تصعيد 5 سباحين و5 سباحات فى كل مرحلة عمرية بإجمالي 30 سباحا وسباحة.

وكيل الشباب والرياضة بالبحر الأحمر يتفقد مركز شباب الميناء

في سياق آخر، تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مركز شباب الميناء، لمتابعة سير العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة.

وتفقد خلف موقع بناء المسجد الذي يتم إنشاؤه بداخل المركز، مشيدًا بجهود الفريق المكلف بالبناء والتنفيذ، وأعرب عن تفاؤله بأن المسجد سيكون إضافة قيمة للمركز ومكانًا مثاليًا للشباب لأداء الصلوات والمشاركة في الأنشطة الدينية والتربوية.

وفي ختام زيارته، أعرب وكيل الشباب والرياضة بالبحر الأحمر عن تقديره للجهود المبذولة في مركز شباب الميناء، مؤكدًا أهمية دور المراكز الشبابية في تنمية الشباب وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، ووعد بمتابعة المشروعات الأخرى في المركز وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير الشباب وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية.