الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنطلق غدا.. "تعليم البحر الأحمر": جاهزون لامتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن انطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) غدًا، بجميع مدارس المحافظة.

 

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لعملية الامتحانات، مؤكدًا أن المديرية بإداراتها المختلفة أنهت استعدادها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها غدًا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ  9052  طالب وطالبة مقسمين على إدارات المحافظة كالآتي:

إدارة رأس غارب التعليمية عدد 841 طالبا وطالبة

إدارة الغردقة التعليمية عدد  5547  طالبا وطالبة

إدارة  سفاجا التعليمية  عدد  1049  طالبا  وطالبة

إدارة القصير  التعليمية  عدد 873  طالبا  وطالبة

إدارة مرسي علم التعليمية عدد 238 طالبا وطالبة

إدارة الشلاتين التعليمية  عدد 323  طالبا  وطالبة

إدارة  حلايب  التعليمية  عدد  181   طالبا  وطالبة

بإجمالي عدد  57  لجنة عام  و4 مهني مقسمة على الإدارات كالآتي: 


إدارة غارب عدد 6 لجنة للعام  وعدد 1 لجنة للمهني إدارة الغردقة عدد 26 لجنة للعام  وعدد 1 لجنة للمهني، إدارة سفاجا عدد 8 لجنة للعام  وعدد  1  لجنة للمهني، إدارة القصير عدد 7 لجنة للعام  وعدد  1 لجنة للمهني، إدارة مرسي علم عدد  5 لجنة للعام، إدارة الشلاتين عدد  2 لجنة للعام، إدارة حلايب  عدد 2 لجنة للعام.

 

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، بجانب غرف فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، وذلك لتلقي أي شكاوي إن وجدت والعمل على حلها فورًا.

 

ويؤدي الطلاب في اليوم الأول الخميس الموافق ١٨ يناير امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد الموافق ٢١ يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية  والهندسة، والإثنين الموافق ٢٢ يناير امتحان مادة، الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية، ويوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير مادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

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