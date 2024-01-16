أفضل الأماكن وأسعار الرحلات البحرية في الغردقة

تعتبر الرحلات البحرية أحد أهم المقاصد لزوار مدينة الغردقة، والتي يفضلها المصريون والسياح، حيث يحرص عدد كبير من السياح للخروج في رحلات بحرية طويلة المدة، من مطار الوصول إلى المركب ومنها إلى المطار مرة أخرى، وذلك لما تتميز به شواطئ ومياه مدينة الغردقة من سحر خاص وطبيعة فريدة.

وتقدم جريدة «الدستور» أفضل أماكن وأسعار الرحلات البحرية التي تناسب جميع الأسر والأفراد لزائري مدينة الغردقة.



جزيرة الجفتون

تأتي جزيرة الجفتون ضمن أشهر الوجهات لمنظمي الرحلات وأهم رحلة بحرية في مياه البحر الأحمر، حيث تُبحر يوميا العشرات من المراكب واللنشات السياحية إليها، وتضم جزيرة الجفتون، علي 4 شواطئ متنوعة تشمل شاطئ اورانج، وشاطئ براديس، وشاطئ محمية، وشاطئآخر مفتوح بدون خدمات على ظهر الجزيرة بذات المنطقة.

ويتراوح سعر الرحلة لشاطئ أورانج علي جزيرة الجفتون ما بين 400 إلى 600 جنيه للفرد شاملة المشروبات، وتعد رحلة الجفتون من بينأفضل الرحلات البحرية بالغردقة، حيث يتم خلالها تنظيم وقفتين خلال الرحلة احداهما سنوركلنج وهي السباحة أثناء الإبحار للجزيرة،وقضاء وقت للألعاب المائية، وتقدم خلالها وجبة غداء، وهناك رحلة أخرى وهي المميزة لشاطئ أورنج ويتخطى سعرها 1000 جنيه للفرد، حيث يتم تناول وجبة مأكولات بحرية طازجة.



أما رحلة شاطئ "براديس" فهي تقترب من الاورنج من حيث برنامج الرحلة، حيث هناك وقفتين سنوركلنج بين كل وقفة وأخرى 45 دقيقة، بالإضافة لقضاء ساعتين على الجزيرة وتناول الغداء أيضًا على الجزيرة وتبلغ سعرها للفرد من 350 إلى 400 جنيه.

ويتم تنظيم رحلات بحرية بجانب رحلات الجزيرة تسمى رحلة السنوركلنج وهي بالقرب من شواطئ الجفتون وبدون النزول على شاطئالجزيرة، حيث يُسمح للزوار من خلالها عمل سنوركلنج وتناول وجبة غداء على متن اللنش السياحي، ويبلغ سعرها للفرد من 300 إلى 350 جنيها للفرد الواحد.

رحلة العائلة



رحلة العائلة هي وصف للرحلة التي تنظمها مراكز الخدمات البحرية وهي من أشهر الرحلات البحرية ويتم من خلالها حجز وتجهيز لنشسياحي للقيام برحلة صيد، تقصد أماكن تواجد الأسماك، وغالبًا ما تستغرق يوما كاملًا 24 ساعة، حيث تتراوح أسعار تلك الرحلات مابين 3000 إلى 5000 جنيه حسب وقت الرحلة والخدمات المطلوبة عليها، ويمكن حجزها من خلال أصحاب اللنشات المتواجدة على المارينا.





رحلة الدولفين

تعتبر رحلة الدولفين الأفضل بالنسبة للأسر وهي عبارة عن الإبحار في الصباح على متن المركب، ويتم الوقوف مرتين داخل المياه وتقدم وجبة غداء للركاب، ويتم السباحة مع الدولفين وممارسة الألعاب المائية وسعرها للفرد الواحد 500 جنيه شاملة الانتقال من وإلى المركب ومكان الإقامة.



رحلة الغواصة

أما أشهر الرحلات البحرية وأسرعها بالغردقة، هي رحلة الغواصة البحرية، والتي تتم لمدة ساعتين فقط، ومن خلالها يتم مشاهدة الشعابالمرجانية والأسماك المختلفة، عن طريق الزجاج السفلي للمركب، ويبلغ سعر الفرد من 250 إلى 400 جنيه شاملة المشروبات.