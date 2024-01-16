الثلاثاء 16 يناير 2024
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محافظات

183 ألف منتفع بخدمات "100 يوم صحة" في البحر الأحمر

الدكتور اسماعيل العربي
الدكتور اسماعيل العربي

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، المقدمة لـ183142 منتفعا، مؤكدا تحقيق 358% من مستهدف مبادرة الاعتلال الكلوي و177% من مستهدف مبادرة صحة المرأة و158% من مستهدف علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، و113% من مستهدف مبادرة صحة الأم والجنين وتحقيق خدمات بنسبة 113% من مستهدف مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة.

من جهته، كشف الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومنسق المبادرة بالبحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 82063، وإجمالي عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 123425، وإجمالي عدد المترددين على القوافل العلاجية 18754 وقد إستفادوا بعدد 18555 تحليلا متنوعا.

المرور على 1968 منشأة غذائية

وتابع مدير إدارة المستشفيات، أن إجمالي عدد المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها 1968 منشأة، والندوات التي تم إلقاءها 5700، مؤكدًا أنه تم تنفيذ عدد خدمات توعية الميدانية لـ103752 منتفع، لافتًا الى إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم إصدارها 5023 قرارا بتكلفة 19056015 جنيه، والعمليات التي تم إجراؤها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار هو 325 عملية لمرضي جراحة المخ والأعصاب والمفاصل وجراحة الأورام وعمليات الرمد.

من جهته، قدم دكتور إسماعيل العربي، الشكر لجميع الإدارات الفنية المشاركة في هذه المبادرات، موضحا أن هذا النجاح نتيجة التخطيط الجيد من قبل مديرية الصحة بالبحر الأحمر، ومن خلال تدريب الفرق الطبية على كيفية تقديم الخدمات والتوعية المستمرة لجميع الفئات المستهدفة في شتى أماكن تواجدها في سهولة ويسر.

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة  أطلقتها المؤسسة الرئاسية بمحافظات مصر والتي تهدف إلى  " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.

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