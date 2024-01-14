الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس سفاجا يتفقد أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك وتطوير المركز السياحى الشمالى

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا

تفقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، المركز السياحي الشمالي بمنطقة كيلو 8 لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنتر لوك بمدخل القرى السياحية والممشى؛ للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.
 

وتابع رئيس مدينة سفاجا خلال جولته التفقدية بالمدينة، أعمال تركيب بلاط الإنتر لوك بعدد من الشوارع، ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وشدد على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، ومراعاة الجودة في التنفيذ.

 

وفي سياق آخر، أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سفاجا بقرية الحجاج، لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمطار والسيول.


وأكد رئيس المدينة أن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف على مدى استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة سفاجا لمواجهة السيول وجميع الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية.

وأضاف شعبان أن هناك متابعة مستمرة من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لعملية الاصطفاف، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.


وأوضح رئيس المدينة أن الاصطفاف تشكل من سيارة لإدارة المرور، و٥ سيارات إسعاف منها سيارة تابعة لشركة الألومنيوم، و٨ سيارات دبل كبينة وفردي تستخدم في دفع المعدات المناطق مثل المولدات وماكينات شفط المياه، ٦ أتوبيسات لنقل المواطنين إلى مناطق الإيواء الجديدة أو العالقين على الطرق بينها ٤ تابعة لمدينة سفاجا، ٤ سيارات لنقل المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى سيارة شفط مياه وسيارة نافوري، ٧سيارات قلاب من الشركات العاملة في المدينة من بينها سيارتان خاصتان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، فضلًا عن سيارتي سلم كهربائي وثلاث سيارات كاسحة لنقل المعدات الثقيلة، ماكينة توليد كهرباء كبيرة، و٧ مولدات صغيرة الحجم، وماكينة شفط المياه، وسيارة لتوزيع الخبز، ٥سيارات قلاب لنقل الرمال والأتربة لصلاح الطرق، ٣ لوادر صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ١٠ لوادر كبيرة الحجم و٢ جليدر لتسوية الطرق من الشركات العاملة في المدينة.

رئيس مدينة سفاجا المركز السياحي القرى السياحية أعمال التطوير سفاجا اللواء ياسر شعبان

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