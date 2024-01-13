مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح على مدار اليوم السبت

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، لاستقبال ما يقرب من 3 آلاف سائح يصلون على متن 9 رحلة طيران، وذلك ضمن 83 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم من عدة دول بينها 2 رحلات من التشيك، 2 رحلة من بولندا، ورحلة من ايطاليا، رحلتين من النمسا، ورحلتين من سويسرا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 83 رحلة طيران دولية بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبلة، وتصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

من جته؛ كشف الخبير السياحي عاطف عثمان، أن القطاع السياحي بمدن البحر الاحمر، يتلقي دعم كبير من الدولة من خلال تقديم الدعم الكامل للقطاع سواء من إجراءات وقرارات تساهم في فتح اسواق جديدة وتسهيلات للاستثمار في القطاع، أو من خلال مبادرات ترويج للمدن السياحية، مؤكدًا أن مدن البحر الاحمر أصبحتقِبلة للسياح الأجانب من مختلف الجنسيات والمصريين مؤخرًا، مشيرًا الي أن نسب الاشغال بفنادق البحر الأحمر وخاصة الغردقة ومرسي علم تشهد ارتفاعًا غير مسبوق.

وأضاف أن الموسم الصيفي شهد رواجًا كبيرًا، مؤكدًا أن هناك توقعات ببداية موسم سياحي شتوي قوي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية ظهرت بزيادة نسب الحجوزات على فنادق البحر الاحمر من خلال الشركات العاملة بالقطاع، وهو ما يؤكد أن الموسم السياحي الشتوي سيكون غير مسبوق في نسب الاشغال.