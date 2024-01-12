البحر الأحمر تُعلن وضع حجر الأساس لمشروع سياحى ضخم خلال عيدها القومى

تستعد محافظة البحر الأحمر، للاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق 22 يناير الجاري في ذكري معركة شدوان المجيدة، التي شارك بها أهالي البحر الأحمر مع قواتهم المسلحة لدحر العدوان الغاشم على جزيرة شدوان قبالة سواحل مدينة الغردقة، وفي كل عام تُحيي محافظة البحر الأحمر ذكري نصر أهالي البحر الأحمر وقواتهم المسلحة على العدو، وتعلن عن تدشين وافتتاح عدد كبير من المشروعات الكبري التي تخدم أهالي المحافظة والوافدين إليها.

وقال سامح جمعة مسئول بمجموعة فنادق سياحية كبري بالغردقة، إنه من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس لمشروع سياحي ضخم شمال مدينة الغردقة، وتحديدًا منطقة هاوي، مشيرًا إلى أن المشروع السياحي سيسهم في دعم القطاع السياحي وتوفير فرص عمل للشباب من أهالي المدينة، بطاقة تشغيل 1200 غرفة فندقية، مؤكدًا دعم الدولة وأجهزتها المعنية ممثلة في محافظة البحر الأحمر ووزارة السياحية وهيئة الاستثمار على تشجيع المستثمرين في تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في ضخ استثمارات كبري تخدم القطاع السياحي.

وأضاف جمعة لـ"الدستور"، أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي سيضع حجر أساس المشروع خلال احتفالات العيد القومي، موجهًا الشكر لمحافظ الإقليم على توفير المناخ للمستثمرين في تدشين وتنفيذ مشروعات جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في قطاع السياحة، والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في توفير العملية الصعبة، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أعلنت محافظة البحر الأحمر عن الانتهاء من تجهيزات وأعمال تنفيذ مشروع الممشي السياحي شمال مدينة الغردقة وتحديدًا بمنطقة الأحياء شمال المدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع "ممشى الغردقة"، الذي يأتي ضمن خطة التنمية بالمدينة السياحية، والذي سيتم افتتاحة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.