الغردقة ضمن أفضل مدن العالم للسياحة.. والمحافظ: المدينة ستشهد نقلة نوعية

مع بداية كل عام، تقدم كُبرى المواقع العالمية للسياحة تقييمًا لأفضل الوجهات السياحية للمسافرين حول العالم، ودائمًا ما تكون مدينة الغردقة بين تلك الوجهات العالمية، ففي عام 2023 اختار موقع "تريب أدفايزر" للسفر والرحلات المدينة الساحلية من بين قائمة الوجهات الاكثر شعبية في العالم لـ 2023، لتأتي مدينة الغردقة كثانِ وجهة في العالم حسب اختيار المسافرين علي الموقع، وذلك عن فئة أفضل الوجهات الطبيعية، وفي بداية يناير الجاري اختار موقع نيويورك تايمز مدينة الغردقة من بين أفضل 52 وجهه سياحية في العالم لعام 2024 لتتصدر مدينة الغردقة أفضل المدن السياحية عالميًا للعام الثاني علي التوالي.

محافظ البحر الأحمر: الغردقة مدينة عالمية وتشهد نقلة نوعية

وتعليقًا على ذلك، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن فوز مدينة الغردقة بين أفضل الوجهات السياحية عالميًا جاء نتيجة عمل مستمر وتكاتف جهود أجهزة الدولة وتعاونها مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الغردقة تُعد من أهم المدن السياحية في الشرق الأوسط حاليًا، ووجهة الكثير من محبي السفر حول العالم، لافتًا إلى أن الغردقة تأتي ضمن أكثر المدن تنوعًا في المعالم وبها العديد من الأماكن السياحية والترفيهية ذات الخدمات السياحية الأفضل والأقل سعرًا، والتي تجذب السياح من مختلف الجنسيات.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن مدينة الغردقة لها طبيعة خاصة وهناك سياح فضَّلوا البقاء بها بعد زيارات متكررة، حيث أن المدينة يقيم بها آلاف السياح إقامة دائمة من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن الغردقة بها أكثر من 290 منشأة سياحية تقريبًا، مشيدًا بجهودالقيادة السياسية التي ساهمت في تسهيل عمل المستثمرين بالقطاع السياحي وفتح مناخ الاستثمار وتوفير التسويق والدعاية عالميًا للمدن السياحية المصرية، وفتح أسواق سياحية جديدة، واستغلال الموارد الطبيعية في الترويج السياحي.