الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فنادق البحر الأحمر تستقبل السياح من كل الجنسيات.. والإشغالات 80%

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

تشهد منتجعات وفنادق البحر الأحمر السياحية حالة من الانتعاش والارتفاع في نسب الإشغال والإقبال عليها، حيث تستقبل مدينتي الغردقة ومرسى علم سياح من جنسيات مختلفة، أغلبها قادمة من مطارات أوروبية، تُقل على متنها آلاف السياح الوافدين للاستمتاع بطقسها وشواطئها الخلابة.

وكشف عصام علي الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل سياح من جنسيات مختلفة على رأسهم السياح القادمين من أوروبا، مؤكدًا أن نسب الإشغال بالفنادق وصلت لـ80% تقريبًا مع انتهاء الموسم الصيفي وبدء السياحة الشتوية الأوروبية، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تؤكد ارتفاع أعداد السياحة الوافدة للمنتجعات والفنادق السياحية وبداية موسم سياحي شتوي قوي ومُبشر، لافتًا إلى أن شركات السياحة تلقت حجوزات كبيرة خلال الفترة الحالية، كما تقوم الشركات بتوفير عروض مغرية لجذب اكبر عدد من الوفود السياحية منذ بداية الموسم السياحي الشتوي.

وأضاف الخبير السياحي، أن مطاري الغردقة ومرسى علم استقبلا ما يقرب من 40 ألف سائح الأسبوع الماضي فقط، مؤكدًا أن الرحلات التي استقبلتها المطارات جاءت من دول وعواصم مختلفة وتصدرت السياحة الأوربية الاعلي وصولًا بينها.

مسؤول فندقي: السياحة الداخلية كان لهم دور كبير في دعم القطاع خلال موسم الصيف

من جانبه كشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية، أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة تشهد إقبالا ملحوظًا في الفترة الحالية، مؤكدًا أن بدء العام الدراسي وانتهاء الاجازة الصيفية أثر على نسب السياحة الداخلية، والتي كان لها دورًا كبيرًا طوال الموسم الصيفي، مشيدًا بجهود العاملين بالقطاع السياحي في الترويج للسياحة الداخلية التي ساهمت في دعم وتشغيل القطاع طوال الموسم.

وأكد على أهمية العمل علي تطوير ودعم القطاع السياحي حيث أنه أحد القطاعات الاقتصادية الأهم في دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب، وبعض الحرف والمهن التي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر لخدمة القطاع.

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