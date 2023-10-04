الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأوروبيون فى المقدمة.. انتعاش سياحى بفنادق البحر الأحمر

فنادق البحر الاحمر
فنادق البحر الاحمر

تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية إقبالًا على الحجوزات، وزيادة فى معدلات الإشغال، حيث تصدَّرت السياحة الأوروبية قائمة أعلى الجنسيات الوافدة لمنتجعات المحافظة الساحلية، وجاءت مدينة مرسى علم الوجهة الثانية الأكثر إقبالًا من الإيطاليين والبلجيك والألمان.

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي لـ"الدستور"، إن فنادق الغردقة ومرسى علم بها إشغال كبير خلال الفترة الحالية، خاصة من السياح الأوروبيين، مؤكدًا أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد حالة من الانتعاش، وذلك ظهر من خلال نسب الحجوزات الأوروبية خلال الفترة المقبلة لفنادق البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة في الفنادق السياحية، من خلال تدريب العاملين والقائمين على الفندقة وتطوير بعض الخدمات المقدمة للنزلاء من مختلف الجنسيات.

خبير سياحي: السياحة الداخلية ساهمت في نجاح الموسم السياحي الصيفي 

وأضاف جمعة، أن عودة المدارس أثرّت على نسب الإشغال للسياحة الداخلية، مؤكدًا أن السياحة الداخلية ساهمت في نجاح الموسم الصيفي لهذا العام، حيث إنها شكلت نسبة كبيرة من السياحة الوافدة للبحر الأحمر طوال الموسم، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية عن الموسم السياحي الشتوي المقبل.

من جهته، كشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى بمرسى علم، أن فنادق مرسى علم تشهد حالة من الانتعاش، خاصة من ارتفاع أعداد رحلات الطيران السياحي الوافدة لمرسي علم، مؤكدًا أن السياح الأوروبيين يتصدرون الأعلى وصولًا، خاصة الإيطاليين والبلجيك، والألمانية والبولنديين، مشيرًا إلى إن مدينة مرسى علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوّارها ومحبوها من مختلف الجنسيات.

وأوضح عثمان، أن مدينة مرسى علم شهدت طفرة كبيرة في خدماتها الفندقية وتطوير في شكل ومضمون الخدمات المقدمة للنزلاء، من خلال توفير مطاعم بمختلف الأذواق والثقافات، وتقديم عروض جاذبة من مختلف أنواع التراث العربي والأوروبي.

البحر الاحمر فنادق ومنتجعات فنادق الغردقة الموسم السياحي الفنادق السياحية مرسى علم

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