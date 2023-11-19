خبير سياحي: مصر الأولى في تفضيلات السياح الروس خلال نوفمبر

قال عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية والخبير السياحي، إن المقاصد السياحية المصرية جاءت في مقدمة تفضيلات السياح الروس منذ بداية شهر نوفمبر. وأشار إلى أن الطلب على المقاصد السياحية المصرية لا يزال مستمرًا على الرغم من الأجواء والتوترات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لمعدلات الأمان العالية والخدمات الفندقية المميزة التي تتمتع بها.

وأضاف الخبير السياحي أنه وفقًا لبيانات الشبكة الفيدرالية لوكالات السفر "1001 Tour"، تصدرت مصر تفضيلات السياح الروس خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر. وجاءت تايلاند في المركز الثاني بعد مصر كوجهة سياحية شاطئية أجنبية مبيعًا في نهاية نوفمبر 2023.

وأوضح علي؛ إن بيانات الشبكة الفيدرالية لوكالات السفر "1001 Tour"، أظهرت تحليل باقات الرحلات مع المغادرة في نهاية نوفمبر: من 20 إلى 27 نوفمبر، مصممة لشخصين بالغين لمدة 10 ليالٍ، حيث جاءت مصر في الصدارة بنسبة 31% لكن تايلاند لحقت بها، لافتًا الي زيادة نسبة الجولات المحجوزة للنصف الثاني من شهر نوفمبر بنسبة 28% وتركيا على 27%، وزادت تايلاند حصتها بشكل حاد في بداية الشهر، حيث كانت الوجهة في المركز الثالث ضمن أفضل 5 وجهات حيث سجلت 20% من مبيعات الجولات السياحية، وبحلول نهاية نوفمبر كانت حصتها في المبيعات بالفعل 29% (المركز الثاني ).

عضو غرفة المنشآت السياحية: القطاع السياحي تلقي دعم كبير من الدولة

وأضاف عضو غرفة المنشآت السياحية لـ«الدستور»، أن القطاع السياحي المصري يتلقي دعمًا غير مسبوق من الحكومة والقيادة السياسية من خلال توفير الامكانات وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، لجذب الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الأهم بين القطاعات، مؤكدًا زيادة معدلات الاشغالات الفندقية منذ بداية الموسم السياحي الشتوي الحالي، لافتًا الي أنه هناك توقعات بموسم سياحي قوي مقارنةً بالمواسم السابقة، تزامنًا مع دخول أسواق سياحية جديدة، تساهم في زيادة نسب الإشغالات الفندقية خاصة بمدن الغردقة ومرسي علم.