الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ البحر الأحمر: اختيار الغردقة ضمن أفضل 52 مقصد سياحي عالمي

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، علي سعادته باختيار موقع "نيويورك تايمز" لمدينة الغردقة، ضمن 52 مقصدا عالميا، كأفضل المقاصد السياحية لعام 2024، مؤكدا أن دعم واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير محافظة البحر الأحمر بصفة عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة، وهو سبب رئيسي في الوصول إلى اختيارها ضمن أفضل الوجهات والمقاصد السياحية عالميا، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية المتكررة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتدخله في تذليل العديد من العقبات التي واجهت المخطط الاستراتيجي للتطوير.


كما أشاد محافظ البحر الأحمر، بالمجهود الكبير الذي شاركت فيه مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمدينة وبشكل خاص في مختلف المنشآت السياحية والفندقية، مؤكدا أن هذا النجاح نتيجة جهد وعمل مشترك من مختلف الأجهزة والجهات المعنية بالمحافظة، موضحا أنه جرى اختيار الغردقة أكثر من مرة ضمن أفضل المقاصد السياحية، أبرزها اختيار موقع "تريب أدفايزر" السياحي العالمي، للغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي لعام 2023، طبقا لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع الأشهر في العالم.


وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هذا الاختيار لم يكن الأول، حيث اختار نفس الموقع من قبل مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال عام 2022، كما اختارها في نفس العام ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم ضمن قائمة 25 مقصد سياحي للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.


واستطرد اللواء عمرو حنفي، أن محافظة البحر الأحمر ستشهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وذلك خلال عام 2024، وذلك بدعم رئاسي وحكومي وتعاون مختلف الجهات المعنية.

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