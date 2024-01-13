السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1150 شاحنة، و560 سيارة، وشملت حركة الواردات 11000 طن بضائع، 550 شاحنة وسيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 600 شاحنة  و20 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "بوسيدون إكسبريس" و"الحرية"، بينما تغادر السفينتان "الحرية" و"دليلة"، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين "أمل" و"دليلة"، وغادرت ثلاث سفن وهي: "أمل"، "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع، و357 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وآيلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Amber M وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، والسفينة Dorrat Jeddah وعلى متنها 461 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها.

ميناء سفاجا ميناء نويبع البحري موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات حركة الملاحة البحرية

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