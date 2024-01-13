السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع إشغالات فنادق البحر الأحمر بنسبة 80%

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

شهدت مدن البحر الأحمر السياحية الغردقة ومرسى علم، إقبالًا كبيرًا منذ بداية الموسم السياحي الشتوي وارتفاعا في معدلات الاشغال بفنادقها، حيث وصلت إلى 80% يوميًا.

ويستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم عشرات رحلات الطيران السياحي التي تُقل على متنها آلاف السياح من جنسيات مختلفة.

وتصدرت مدينة الغردقة القائمة في استقبال السياح الألمان والإنجليز والبلجيكيين، فيما تصدرت السياحة الإيطالية والتشيكية والبولندية في مرسى علم.

وأشار الخبير السياحي عاطف عثمان إلى أن مدينة مرسى علم باتت قبلة للسياحة بعد مدينة الغردقة، التي تم اختيارها بين أفضل الوجهات السياحية في العالم طبقًا لتصنيف موقع نيويورك تايمز الأمريكي. كما أكد أن السياحة الداخلية أصبحت جزءًا من السياحة الوافدة ومشاركة في دعم القطاع السياحي.

وأكد أن نسب الإشغال الحالية وصلت إلى 70% إلى 80% في معظم الفنادق، وأن القطاع السياحي جزء هام وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة. كما أشار إلى أن هذه النسب تؤكد عودة السياحة المصرية لريادتها مرة أخرى.

وأشاد بدور وجهود القائمين على صناعة السياحة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية، التي جعلت من السياحة المصرية بين الوجهات السياحية العالمية، وفتح أسواق سياحية جديدة وإنشاء وتدشين مدن سياحية عالمية منها العلمين الجديدة وغيرها من المدن الحديثة التي أصبحت عنوانًا للتطوير السياحي.

من جانبه، قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية كبرى في الغردقة، إن نسبة الإشغال في فنادق الغردقة وصلت ما بين 75% إلى 80%. 

وأكد أن السياح والنزلاء في فنادق الغردقة ومرسى علم من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن السياح الألمان والأوروبيين بشكل عام هم الأكثر وصولًا إلى فنادق الغردقة.

وأضاف جمعة لـ«الدستور» أن هناك آمال وطموحات في جذب عدد أكبر من السياح لزيارة الغردقة، مؤكدًا أن أسعار الغرف الفندقية أرخص من مثيلاتها في الدول السياحية المنافسة. كما أشار إلى أن الفنادق بدأت في تطوير خدماتها المقدمة للسياح واستحداث الكثير من البرامج السياحية للنزلاء خلال زيارتهم.

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