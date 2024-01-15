الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 2000 سائح على متن 14 رحلة طيران اليوم الإثنين

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الإثنين ما يقرب من 2000 سائح، يصلون على متن 14 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 83 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتطبق الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي، الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 8 رحلات من المانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلة من هولندا.

 جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبة 83 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

مطار مرسى علم رحلة طيران مطار البحر الاحمر موانئ ميناء سفاجا

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