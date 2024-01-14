عمرها قرنين من الزمان.. حكاية أقدم ماكينة قهوة في مصر بالغردقة

على مدار عشرات السنين أصبح المصريين من أكثر مستخدمي القهوة على مستوى العالم، ولم يعرفوا أنهم من أوائل مستخدميها في عام 1840 ميلادية، في فترة ما قبل الثورة الصناعية، حيث انتشرت صورًا لماكينة قهوة في أحد محال تصنيع القهوة، مدون على تاريخ صناعتها 1840م.

عفيفي العابد أحد أشهر مصنعي القهوة في الغردقة، أكد لـ"الدستور"، أنه يمتلك ماكينة تصنيع وطحن البن الأقدم في مصر وتعمل يدويًا لطحن البن، مؤكدًا أنه حصل عليها عن طريق بائع خردة في مدينة نجع حمادي في أقصى الصعيد في محافظة قنا، لافتًا إلى أن مالك الماكينة أحد الأشخاص الذين يعملو مع الإنجليز قديمًا وحصل عليها بعد أن هاجر مالكها وأعطاها لجده وتوارثها أجيال ومن ثم تداولت حتى وصلت له عن طريق الصدفة، مؤكدًا أنه حصل عليها كخردة، ولكنه تحسس قيمتها بعدما بحث عن تاريخ الماكينة، والتي تمثل بالنسبة له شيئًا رمزيًا، وقطعة لها تاريخ، لافتًا إلى أن السياح في رحلتهم داخل شوارع الغردقة حينما يجدون الماكينة يلتقطون الصور التذكارية ويطحنون البن عليها.

وأضاف عفيفي، أن الماكينة تعمل بشكل يدوي بدون أي وصلات كهربائية، حيث أنها كانت من أقدم الماكينات لطحن وانتاج القهوة، مشيرًا إلى أن السياح يفضلون استخدامها بأنفسهم، ويفضلون مشروبها ويتهافتون عليه.

وتابع عفيفي أن الماكينة تمثل رمزية تاريخية لماكينة عمرها يتخطي قرنين من الزمان، مؤكدًا أن تاريخ الماكينة ودورت استخدامها مرت بعقود من الزمان وعاصرت تغيرات تحمل ذكريات تاريخ طويل من الأحداث.

واستطرد، أن السياح في جولتهم بشوارع مدينة الغردقة في رحلات الستي ستور، يفضلون السير علي أقدامهم لاكتشاف جمال مدينة الغردقة، مؤكدًا السياح كانو بيحثون عن الماكينة بعدما انتشرت لها صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعن تاريخها خاصة من محبي القهوة، مشيرًا إلى أن هناك عروض كثيرة لشرائها ولكنه رفض بيعها لرمزيتها وقيمتها التاريخية.