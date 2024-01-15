"تعليم البحر الأحمر": غرفة عمليات امتحانات النقل لم تسجل تجاوزات منذ انطلاقها

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة بالمحافظة لم تسجل مشكلات او حالات تجاوز امتحانات النقل لمستوي الإعدادية والثانوية، مؤكدًا أن المديرية لم تتلقي اي بلاغات او خروقات منذ بدء الامتحانات، لافتًا الي أن الغرفة تعمل طوال اليوم وتواصل أعمالها علي مدار الساعة لرصد وتلقي الشكاوي والتعامل الفوري معها إن وجدت.

الإجراءات التنظيمية خلال الامتحان تمت بمنتهي الاحترافية والحسم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، أنه لم يتم تسجيل أي حالات مرضية أو غياب او اعتذارات للمراقبين في كافة اللجان، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية خلال الامتحان تمت بمنتهي الاحترافية والحسم، ويتم توزيع ورق الاسئلة في موعدها ولم تتلق المديرية أي شكاوي، لافتًا الي أنه هناك تعليمات لكافة المراقبين وغرف العمليات بالتعامل الفوري حيال اي شكو يتم تلقيها وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية بجميع المدارس.

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر ، أن المحافظ وجه بتذليل العقبات خلال الامتحانات، وحل اي مشكلات تواجه العملية الامتحانية ورصد اي تجاوزات والتعامل الفوري معها وحلها.

وتفقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، سير العملية الامتحانية بعدد من لجان مدارس مدينة الغردقة، للوقوف علي سير الامتحانات وسماع آراء الطلاب والمراقبين، مؤكدًا علي سماع شكاوي الطلاب والعمل علي حلها فورًا، مشيدًا بالانضباط الذي تشهده جميع مدارس المحافظة وانتظام عملية الامتحانات دون اي تجاوزات او مشكلات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيدعلى إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والإلتزام بكافة الضوابط الإمتحانية.