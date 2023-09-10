الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جزيرة الجفتون قبلة هواة الرحلات البحرية ووجهة المشاهير بالغردقة (صور)

جزيرة الجفتون بالغردقة
جزيرة الجفتون بالغردقة

تعتبر جزيرة الجفتون من أشهر جزر البحر الأحمر، والتي يسمح بإقامة منشآت سياحية محدودة عليها، حيث تستقبل الجزيرة يوميًا عشرات الرحلات على متن المراكب المختلفة، لقضاء يوم على شواطئها الجذابة، وكذلك تناول وجبة الغداء هناك، حيث تنظم لها رحلات بأجر لقضاء يوم كامل على ظهر الجزيرة.

 

قال أحمد بيجو أحد منظمي الرحلات البحرية بالغردقة، إن الرحلات البحرية تشهد انتعاشاً كبيرًا في الموسم السياحي الحالي، مؤكدًا أن هناك إقبالا من الأسر والأفراد أجانب ومصريين على زيارة جزيرة الجفتون الجزيرة الأشهر في البحر الأحمر، مؤكدًا أن جزيرة الجفتون يطلق عليها جزيرة المشاهير حيث استقبلت الجزيرة عددا كبيرا من مشاهير العالم منهم اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، والجزائري كريم بنزيما وغيرهما من نجوم كرة القدم والفن، لافتًا إلى أن هناك إقبالا من السياح من مختلف الجنسيات على الرحلات البحرية للاستمتاع بالطقس المعتدل والشعاب المرجانية النادرة، والتي تتميز بهِ البحر الأحمر دون غيرها من المدن الساحلية.

منظم رحلات بحرية: جزيرة الجفتون قبلة محبى الرحلات البحرية بالغردقة

وأكد بيجو لـ"الدستور"، أن هناك رحلات بحرية تنطلق يوميًا من مناطق مختلفة تتجه لجزيرة الجفتون التي باتت أهم وجهة بحرية يقصدها زوار مدينة الغردقة، سواء من خلال مراكب ويخوت خاصة أو رحلات الركوبة بأجر، والتي تنطلق من مناطق المارينا حيث تبدأ معظم الرحلات البحرية من  الساعة 8 صباحا والعودة للرصيف في الخامسة عصرًا وتتراوح أسعارها ما بين 400 جنيه وحتى 800 جنيه ويتم تنظيم رحلات غوص إذا طلب الركاب ذلك.

وأضاف أن رحلات الغطس والسنوركل في جزيرة الجفتون من أكثر الأشياء التي تجذب السياح من مختلف جنسياتهم، مشيرًا إلى أن السياح الأوروبيين يفضلون رحلات اليوم الواحد، وهناك من يأتي لتعلم الغوص بمياه الغردقة، لافتًا إلى أن السياح الألمان والإنجليز والنرويج والتشيك أشهر مرتادي الغوص في الغردقة

واستطرد أن جزيرة الجفتون تصنف من بين أشهر المناطق التي تستقبل رحلات الغوص بالغردقة وهواة الرحلات البحرية، مؤكدًا أن الجزيرة أصبحت من أهم الوجهات السياحية وقبلة لكل زوار المدينة وعشاق المغامرات البحرية.

جزيرة الجفتون بالغردقة
جزيرة الجفتون بالغردقة
جزيرة الجفتون بالغردقة
جزيرة الجفتون بالغردقة
جزيرة الجفتون البحر الاحمر الرحلات البحرية الموسم السياحي رحلات الغطس الغردقة

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