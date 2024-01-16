"Tripadvisor" يختار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

بعد أيام من اختيار موقع نيويورك تايمز مدينة الغردقة بين أفضل 52 وجهة سياحية في العالم، أعلن موقع "تريب أدفايزر"، Tripadvisor، والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم مدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر، كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم الوجهة المفضلة للسياح، وذلك طبقًا للقوائم التي نشرها الموقع لأفضل الوجهات السياحية والأكثر رواجا بين المسافرين، حيث يتم اختيارها طبقًا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها.

وتتميز مدينة الغردقة بمجموعة من الخدمات والإمكانات الطبيعية من جزر ومحميات وكائنات بحرية نادرة بجانب الشعاب المرجانية والبيئية البحرية النادرة، جعلت من المدينة وجهه للسياح من مختلف أنحاء العالم، مما وضعها بين أفضل الاختيارات لمحبي السفر من كل الجنسيات.

وكشف الخبير السياحي سامح جمعة، أن مدينة الغردقة دائمًا هي الاختيار الأفضل لدى السياح، لما تتميز بهِ من خدمات وأسعار لا تُقارن بغيرها من المدن السياحية المنافسة، مشيرًا إلى أن مدينة الغردقة شهدت طفرة في السنوات الأخيرة من خلال تدشين مشروعات سياحية جديدة، بجانب توفير خدمات سياحية مميزة للسياح الوافدين اليها، مما جعلها في مصاف المدن السياحية الأكثر اقبالًا.

وأكد أن اختيار موقع تريب ادفايزر لمدينة الغردقة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم، يأتي بعد استطلاع رأي السياح ومحبي السفر زائري مدينة الغردقة، مؤكدًا أن مدينة الغردقة وفدت إليها أسواق سياحية جديدة في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل عملية التنمية وجهود الهيئات والوزارات المعنية وتعاونها مع القطاع الخاص.



وأضاف جمعة لـ«الدستور»، أن مدينة الغردقة حصلت على تقييمات مميزة من خلال استطلاعات رأي لعدد من المواقع العالمية المهتمة بالسياحية والسفر، مشيرًا إلى توافر عنصر هام وقوي وهو الأمن والأمان الذي يتمتع بهِ زوار المدينة الساحلية، وتوفير خدمات مكثفة تساعد على توفير كافة سُبل الراحة للسياح وزائري المدينة السياحية.