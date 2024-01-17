الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يشهد تشغيل المجزر الآلي تمهيدًا لاستلامه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، تجربة تشغيل تجريبي للمجزر الآلي التابع للمدينة بالذبائح الحية، ضمن أعمال الجنة المشكلة بناءً على على قرار وزير التنمية المحلية رقم (162) لسنة 2023، لاستلام أعمال التطوير للمجازر التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها من الجهاز المركزي للتعمير بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللجنة انتقلت على الطبيعة بكامل أعضائها وهم (ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة) إلى موقع المجزر، وذلك لمعاينة وتسليم الأعمال التى تمت بالمجزر تسليمًا إداريًا، وقامت اللجنة بمعاينة الأعمال (الاعتيادية - المعدات الالكتروميكانيكال) المنفذة ظاهريًا، ووجدت أنه تم تنفيذ الأعمال بصورة جيدة طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تعيق عملية التسليم وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتلافى الملاحظات الواردة بالمحضر طبقًا للمقايسة وكراسة الشروط والمواصفات قبل التشغيل.

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مدينة سفاجا تشغيل تجريبي للمجزر الآلي وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الهيئة القومية لسلامة الغذاء المركز السياحي رئيس سفاجا

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