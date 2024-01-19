الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

أرشيفية
أرشيفية

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأولى للمدارس وبدء إجازة نصف العام الدراسي، يبحث الكثير من الأسر عن قضاء إجازة منتصف العام للتنزه والاستجمام، وعليه يوفر “الدستور” لقرائه قائمة بأفضل الأماكن والأسعار لقضاء إجازة منتصف العام بمدينة الغردقة السياحية.

وأعلن عدد من الفنادق السياحية وشركات السياحة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، أسعارًا جديدة لجذب المزيد من عملائها لزيارة المدينة وقضاء عطلة منتصف العام للأسر المصرية والاستمتاع بشواطئ المدينة الساحلية.

عروض أسعار مميزة بالغردقة.. والليلة تبدأ من 500 جنيه

تحتوي مدينة الغردقة على مجموعة من الفنادق التي تناسب أسعارها معظم الأسر المصرية، حيث تبدأ أسعار الغرفة للفرد الواحد في الفنادق ثلاث وأربع نجوم من 500 جنيه مقابل الليلة الواحدة شاملة الوجبات طوال اليوم، أما الفنادق ذات الخمس نجوم فتبدأ أسعار الإقامة بها للفرد داخل الغرفة المزدوجة من 800 جنيه شاملة جميع الوجبات، بالإضافة إلى الوجبات السريعة بعد غلق البوفيه وتسمى وجبات “سناكس” دون مشروبات روحية.

كما يوفر عدد من الفنادق والتي يُطلق عليها فنادق الصف الثاني، غرفًا مزدوجة بأسعار تبدأ من 400 جنيه للغرفة بدون أي مميزات سوى الإقامة، وهناك شقق وشاليهات سياحية بذات القيمة المالية ضمن عروض إجازة منتصف العام.

الخبير السياحي سامح جمعة، أكد أن الموسم السياحي الشتوي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال من السياحة الخارجية والمصريين الذين بدأوا في التوافد تزامنًا مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي في البحر الأحمر متصدر خريطة السياحة حاليًا، بفضل جهود العاملين بالقطاع ودعم الدولة للقطاع والعاملين بهِ، وفتح أسواق سياحية جديدة، لافتًا إلى أن السياحة الداخلية ساهمت في رفع نسب الإشغال بالفنادق، لما تمثله من أهمية كبرى في الفترة الأخيرة.

وأوضح جمعة لـ"الدستور"، أن السياحة الداخلية ساهمت في تحقيق انتعاشة للقطاع السياحى بالبحر الأحمر خاصة بمدينة الغردقة، حيث أصبحت الغردقة قبلة ووجهة أولى للمصريين في السياحة الداخلية، مؤكدًا أن نسبة التخفيض لحجز المصريين وصلت لـ20% و25%.

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